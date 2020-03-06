مدير الشرطة يجتمع مع وفد من البنك الدولي

التاريخ: 06-مارس-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة التقى مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشائر بمكتبه أمس، وفد البنك الدولي برئاسة جون بولينجك، وبحضور ممثلي الإدارة العامة للسجل المدني. Advertisements وجدد بشائر حرص رئاسة الشرطة على ترقية وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطن، عبر العمل على تدريب وتأهيل الكادر الشرطي على أحدث التقنيات لتقديم خدمات شرطية ميسرة تقليلاً للوقت والجهد، وأكد وفد من البنك الدولي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن مشروع السجل المدني في السودان سيجد الدعم الكامل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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