“التحالف الوطني” يدعم العلاقة مع إسرائيل

أعلن التحالف الوطني السوداني بولاية البحر الأحمر موقفه الداعم لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل الدول، بما في ذلك إسرائيل لتحقيق المصالح العليا للسودان.

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وأوضح المتحدثون أعضاء الدائرة السياسية للتحالف بالولاية، خلال مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن ثورة ديسمبر وضعت الشعب أمام فرصة تاريخية لتغيير الواقع نحو الأفضل لبناء دولة الحرية والسلام وحكم المدنية، مشددين على ضرورة التوافق وإيجاد تسوية سياسية كاملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)