التاريخ: 06-مارس-2020
3 مشاهدة
أعلن التحالف الوطني السوداني بولاية البحر الأحمر موقفه الداعم لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل الدول، بما في ذلك إسرائيل لتحقيق المصالح العليا للسودان.
وأوضح المتحدثون أعضاء الدائرة السياسية للتحالف بالولاية، خلال مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن ثورة ديسمبر وضعت الشعب أمام فرصة تاريخية لتغيير الواقع نحو الأفضل لبناء دولة الحرية والسلام وحكم المدنية، مشددين على ضرورة التوافق وإيجاد تسوية سياسية كاملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “التحالف الوطني” يدعم العلاقة مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.