البنك المركزي: إنفراج التعاملات المصرفية بالخارج

كشف البنك المركزي عن إنفراج في التعاملات المصرفية مع الخارج. وأكد ممثل البنك محمد بكري سيد أحمد بمؤتمر وزير المالية الصحفي أمس زيادة عدد المراسلين، وأن هناك تعامل مع بنك (HSBC) البريطاني، إضافة للبنوك الدولية الأخرى.

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وقال بكري بحسب صحيفة آخر لحظة، إن البنك أقحم في العهد السابق في عملية شراء وتصدير الذهب لعدة سنوات، بغرض توفير موارد لشراء السلع الإستراتيجية.

وأضاف أنه في إطار التصحيح الكلي للسياسات تم تحويل شراء وتصدير الذهب لوزارة المالية، واصفاً السياسة بالمفتوحة، وكل من يمتلك قيمة (10) كيلو من الذهب يحق له التصدير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)