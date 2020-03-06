"أوتشا" يحذر من تأثير خطير على الأمن الغذائي في السودان

الجمعة 6 مارس 2020

كتب وكالات

حذر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، من تأثير خطير على الأمن الغذائي في السودان، جراء انخفاض انتاجه من الذرة في موسم 2019 – 2020، عن العام الماضي، حيث أظهرت تقييمات وزارة الزراعة السودانية أن إجمالي الإنتاج القومي من الذرة بلغ نحو 5.1 مليون طن، وهو أقل بنسبة 36 في المائة من الإنتاج القياسي للعام السابق.



وقال مكتب "أوتشا"، في بيان، إن هذا الأمر "قد يكون له تأثير خطير على الأمن الغذائي في الإقليم، حيث يعاني ما يقدر بنحو 5.8 مليون شخص (14 في المائة من إجمالي السكان) من أزمات أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لأحدث تصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكاملة في السودان، والرقم الأعلى على الإطلاق منذ إدخال التصنيف الدولي في السودان".

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ويواجه السودان في تلك الفترة مشكلات في توفير الخبز، ويشكو المواطنون من طول فترة الانتظار أمام المخابز للحصول عليه، وهو أمر تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهائه.

وأضاف بيان "أوتشا" أن "انخفاض الإنتاج من الذرة يمكن أن يُعزى إلى تحول المزارعين لإنتاج محاصيل نقدية أكثر ربحا، مثل السمسم والفول السوداني، بالإضافة إلى انخفاض الغلة الناتجة عن الظروف المناخية غير المواتية وتفشي الآفات".

وأشار البيان إلى "قيود مفروضة على توافر المدخلات الزراعية وإمكانية الوصول إليها نتيجة لارتفاع وتزايد التضخم، مما أدى أيضا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج"، موضحا أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، فقد تم الإبلاغ عن نقص الوقود والتأخير في توصيله في عدة أجزاء من السودان.