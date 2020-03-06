إثيوبيا: سد النهضة “خط أحمر نرفض تجاوزه” واستكمال بنائه أصبح قربيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونين، إن مشروع سد النهضة خط أحمر لن نقبل تجاوزه، باعتبار أن ذلك “مسألة سيادة”.

وخلال اجتماع لمكتب المجلس الوطني، قال ميكونين إن البلاد تتمتع بالحقوق الكاملة في تنمية مواردها دون إلحاق ضرر كبير بالبلدان الواقعة أسفل النهر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال ديميك “نريد أن نتعاون مع الدول من أجل ضمان مصلحة شعبنا”.

ووفقا له، فقد أحرز بناء السد تقدما جيدا، مشددا على أن الحكومة ستتمكن من استكماله قريبًا.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مساء أمس الخميس، إن بلاده لن تتخلى عن “شرفها” في أزمة سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في اجتماع مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية للحزب الحاكم: “أزمة سد النهضة بالنسبة لنا قضية شرف وطني، لن نتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج”.