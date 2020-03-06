اعتبارا من اليوم… قطر تتخذ إجراءات عاجلة بعد تفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري، تعليق الخروج والدخول إلى البلاد باستخدام البطاقة الشخصية للقطريين ومواطني مجلس التعاون اعتبارا من اليوم.

وفي بيان نشرته صحيفة “الشرق” المحلية، قال المكتب إنه “تماشيا مع مساعي دولة قطر لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنه يتعين على جميع المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي استخدام جوازات السفر بدلاً من البطاقات الشخصية الخاصة بهم للتنقل من وإلى دولة قطر اعتبارا من الجمعة 6 مارس”، دون أن يحدد موعدا أقصى.

وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة العامة القطرية أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المسيي لمرض (كوفيد – 19).

وأشارت الوزارة في بيان لها، بحسب الحساب الرسمي لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: “الحالة تعود لمواطن من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ثمان حالات حتى الآن”.

​وتابعت الوزارة: “تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة”.

وأكدت أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، وأن مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة للغاية”.