الأمن الجزائري يكشف عن “مخطط للتخابر مع دولة أجنبية” للإضرار بالأمن القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصالح الأمن الجزائرية، عن مخطط كان يستهدف التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بالدفاع الوطني والأمن القومي.
وبحسب تلفزيون البلاد الجزائري، يترأس المجموعة شخص أجنبي الجنسية وعناصر جزائرية سهلت له المهمة.
وذكرت مصالح الأمن الجزائرية أن الأمر يتعلق بـ(ب.ر) و(د.ع) ، اللذين أوقفا على مستوى المركز الحدودي أم الطبول / الطارف لما كانا بصدد مغادرة التراب الوطني خفية.
وأضافت أن “هذا الشخص الأجنبي شارك في المسيرات في مختلف ولايات الوطن و توغل وسطها والتقط صورا وفيديوهات لا سيما ولايتي الجزائر وتيزي وزو”.
ووفقا للبيان “تم حجز أجهزة حساسة منها طائرة دون طيار خلال هذه العملية، وبعد إيقاف بعض المتورطين في هذه الشبكة، تم تقديمهم أمام محكمة القالة أين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت”.
وتم إصدار أمر بالقبض الدولي فيما يخص الشخص الأجنبي.
سبوتنيك
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