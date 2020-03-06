إيطاليا: السودان سيظل مهماً

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل راي، إن السودان سيظل مهماً على المستويات الإقليمية والقارية والأوروبية، ولإيطاليا بوجه خاص. وأوضحت راي أن لقاءها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي أمس، اكتسب أهميته بالتأكيد على أهمية العمل من أجل وحدة السودان وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

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وأبانت راي طبقاً لبيان صادر عن مجلس السيادة بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الاجتماع ناقش قضايا سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، فضلاً عن التحديات الراهنة التي تواجه السودان، وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت: اللقاء تناول موضوع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جهته أكد البرهان حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقت التعاون مع إيطاليا في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)