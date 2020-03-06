حميدتي: المفاوضات تمضي على أفضل وجه

أعلن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن مفاوضات السلام بجوبا تسير بصورة طيبة وعلى أفضل وجه.

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وقال “حميدتي” خلال لقائه وفد الإدارة الأهلية لولايات دارفور بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن جميع المعوقات التي كانت تعوق عملية السلام الشامل بدأت في الزوال، ودعا جميع الجهات إلى العمل على وحدة الصف ونبذ الفرقة والتركيز على بناء السودان.

وفي السياق، أكد ناظر عموم الرزيقات الناظر محمود موسى إبراهيم مادبو، دعمهم المستمر لوحدة الصف ولم الشمل من أجل الاستقرار والأمن والسلام بولايات دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)