الجبهة الثورية: سلطات البحر الأحمر تتعمد إهانة قيادات الشرق

دعا عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية – رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، سلطات البحر الأحمر لعدم الانجرار وراء البلاغات الكيدية وملاحقة قيادات الشرق ورموزها.

وطالب الأمين في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، سلطات البحر الأحمر للوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب بالولاية، واستنكر رئيس الجبهة الشعبية الطريقة التي ظلت تتعامل بها سلطات البحر الأحمر مع رجالات الشرق واعتقالهم بصورة مهينة لا تتناسب مع التوجه العام للدولة لإحلال السلام، آخرها اعتقال القيادي محمد نور دويد من أمام مكتبة بالخرطوم وترحيله إلى بورتسودان، واتهم البيان السلطات الولائية بالسعي للوقيعة بين شعوب الشرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)