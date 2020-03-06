توقيف متورطين في سرقة ونهب محكمة الدبيبات

ألقت السلطات القبض على الجناة المتورطين في أحداث سرقة ونهب محكمة الدبيبات بمحلية القوز بولاية جنوب كردفان، في وقت استمع والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إلى تنوير عن الأوضاع بمحلية القوز، قدمه بشير أحمد عمر.

وقال بشير في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، اطلعنا الوالي على الأحداث الأخيرة بالولاية، وعودة الأوضاع لطبيعتها بفضل المجهودات الأمنية. وقال إنه تم القبض على الجناة في أحداث سرقة ونهب محكمة الدبيبات ويتم تعقب البقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)