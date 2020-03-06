(الفاو) تحذر من أزمة غذائية حادة في السودان

التاريخ: 06-مارس-2020
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قالت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)، إن إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والدخن للعام 19-2020، انخفض بنسبة (36%) من الإنتاج القياسي للعام السابق و(18%) أقل من متوسط في السنوات الخمس الماضية.
وقالت المنظمة الأممية بحسب صحيفة آخر لحظة، (قد يكون لذلك تأثير خطير على الأمن الغذائي في البلاد حيث يعاني ما يقدر بنحو 5.8 مليون شخص (14 14% من إجمالي السكان) من أزمات أو مستويات أسوأ من عدم استتباب الأمن الغذائي).
وذكرت فاو، وفقاً لنشرة صحفية تصدر عن مكتب الشؤون الإنسانية باﻷمم المتحدة (اوتشا)، أن حوالى مليون شخص يواجهون مستويات طوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد، وحوالي 4.8 مليون شخص هم في وضع الأزمة، في حين أن ما يقرب من 11.8 مليون هم في مرحلة الإجهاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365
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