لجنة المُصدرين ترفض قرار إيقاف صادر الفول السوداني

التاريخ: 06-مارس-2020
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أعلنت اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمُصدرين رفضها القاطع لقرار وزير التجارة والصناعة الأخير القاضي بإيقاف تصدير الفول السوداني الخام بكل أنواعه لكافة الأسواق الخارجية اعتباراً من مطلع إبريل المُقبل.
وأوضحت اللجنة التسييرية في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس إنها عقدت إجتماعاً طارئاً في إطار مسؤوليتها تجاه قطاعات المُصدرين بالبلاد، ناقشت فيه تداعيات قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت رفضها القاطع للخطوة.
وقالت اللجنة إن القرار صدر دون مشاورتها فضلاً عن الأضرار المُترتبة عليه خاصة على قطاع مصدري الفول السوداني بالغرفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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