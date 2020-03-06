(التربية): سنراعي أعياد الطوائف المسيحية عند وضع جدول امتحانات الشهادة

أكد وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم أهمية مراعاة المناسبات الدينية والأعياد للطوائف المسيحية عند وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية، وشدد على أهمية إنشاء مكتب للتربية المسيحية ضمن إدارة التعليم الديني بالوزارة إضافة للتأكيد على قومية طباعة الكتاب المدرسي للتربية المسيحية، بجانب ضرورة تعيين معلمين لمادة التربية المسيحية أسوة بالتربية الإسلامية في مرحلتي الأساس والثانوي.

والتقى الوزير بمكتبه بحسب موقع صحيفة السوداني، بـ“ماهر وهيب” عضو الجمعية القبطية الأرثوذكسية و”الأنبا صرامون” مطران عطبرة وأم درمان وشمال السودان والنوبة.

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وناقش اللقاء عدة جوانب أهمها الملاحظات حول الكتاب المدرسي وطباعته، وتركز اللقاء حول ضرورة مراعاة الأعياد والمناسبات الدينية عند وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية للطوائف المسيحية، باعتبار أن الدولة تراعي حرية الأديان، وتطبق معيار العدالة، وتراعي الطوائف الأخرى في أعيادها الدينية ومناسباتها.

وأكد “ماهر وهيب” تفهم الوزير لملاحظات الوفد المسيحي، وتأمينه على أهمية النقاط التي أبداها الوفد وضرورة تنفيذ تلك الملاحظات والمطالب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)