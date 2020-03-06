التاريخ: 06-مارس-2020
14 مشاهدة
شرعت وزارة الصحة بالخرطوم في مراجعة برنامج الصحة العامة بالولاية، في وقت أكدت فيه على ضرورة الدعم اللازم للبرنامج لتغطية المستهدفين بالكشف الطبي ضمن برنامج الإنذار المُبكر لأمراض الأوبئة، وضمان سلامة متداولي الأطعمة والمشروبات من الأمراض التي تنتشر عن طريق الأكل والشرب.
وكشف رئيس القمسيون الطبي د. حيدر محمد آدم، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، عقب اجتماع لجنة مراجعة مجلس تنسيق الصحة العامة برئاسة مدير عام وزارة الصحة د. الفاتح عثمان بمكتبه أمس، عن جملة مشاكل تواجه البرنامج، منها رفع الوعي لدى المواطنين وحشد الإمكانيات.
ودعا حيدر إلى الاهتمام بالتوعية والتطعيم، وأكد توفره بالقمسيون الطبي، وقال يمكن للعامل أن يقي نفسه وأسرته من خطر الإصابة بالأمراض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تشديد الكشف الطبي للعاملين في الأطعمة والمشروبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.