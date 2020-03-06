مليشيات (الشفتة) تتوغل داخل الحدود وتثير الرعب

توغلت مليشيات (الشفتة) الإثيوبية داخل الأراضي السودانية وقامت بالإعتداء على مزارعين وعمال بمنطقة الفشقة الصغرى – على امتداد 290 ألف فدان. واعتدت المليشيات المسلحة أمس على أراضٍ زراعية تتبع لمزارع سوداني دون خسائر في الأرواح. وكشف المزارع حمزة عبد القادر لمصادر، عن اعتداءات من قبل مليشيات إثيوبية مسلحة على أراضيه الزراعية بمنطقة شرق العطبراوي (250) جنوب شرق القضارف. Advertisements وذكر حمزة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن المليشيات قامت بالإعتداء على العمال وخفراء المعسكرات (الكنابي) وسكب كميات من المياه على الأرض يستخدمها العمال للشرب باعتبار أنهم في موسم حصاد وقاموا بطردهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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