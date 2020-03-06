ان كيدهن ..جميل.. بقلم اهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاتبتني جارتي العزيزة (حاجة نفيسة ) على غيابي وعدم سؤالي عنها مدة طويلة ..تعللت بالانشغال وحال الدنيا الا أنها عاجلتني بلوم واضح (انتي حتى ما جيتي باركتي لينا خطوبة مناهل ) ..(ما شاء الله تبارك الرحمن ..مناهل خطبوها ؟ ربنا يجمع بينهم في خير ان شاء الله ..والله ما سمعت ..يعني بعد وائل المندس لقت ليها واحد ثورجي ولا شنو ) ..هاتفتني مناهل من داخل الغرفة وخرجت وهي تقول فرحة (مش ثورجي بس ..كمان من لجان المقاومة ..وكان بيحرس الترس وعنده صديقو شهيد الله يرحمه وكمان كان مع اصحابه ليلة فض الاعتصام الا امه تعبت شوية اضطر يرجع البيت ..وحدس ما حدس) ..ابتسامتي التي اتسعت معبرة عن فرحتي بهذا التاريخ الثوري للعريس المنتظر ..كانت ايضا تعبر عن دهشتي للتحول في تفكير البنات عامة في السودان ..اذ بدلا عن مقولة (العريس بيعيبو جيبو ) صار العريس (يعيبو) تهاونه في حماية الثورة والترس.

(طيب يا مناهل الزول دا سألتي منو كويس ؟ من تاريخو قبل الثورة ؟ ما يكون كان خلية نائمة وبعدين عمل يوتيرن) ..ضحكت مناهل بشدة ( يوتيرن دا كمان شنو؟ حزب جديد ولا شنو ؟) ..(كييف ياخ …ديل ناس كانوا خاتف لونين كدا في العهد البائد ..لحدي آخر لحظة معاهم ..لما الثورة جات ..فجأة كدا عملوا يوتيرن وقلبوا الشعارات ..وبقوا في الصف الأول كمان ) ..هزت رأسها بقوة .(.لا انا سألت من تاريخو من زمن الجامعة وبعدين هو ذاتو حكى لي لما كنا واقفين في صف العيش)

(صف العيش ؟ انت لاقيتي خطيبك في صف العيش؟) ..ابتسمت في خفر وقالت (ايوة ..انا كل يوم بعد ما اعمل الشاي لي حبوبة وقبل ما امشي الجامعة .بمشي الفرن الفي الحلة الجنبنا ..وهو كان بعد صلاة الصبح بيجي يقيف في الصف ..ووو) ما شاء الله ..يعني الواحدة تمشي صف العيش تشتري رغيف وتلقى معاهو كيكة من باب (وليقضوا منافع لهم) ..برضو قالوا في كل حركة بركة ..والذي تلاقينه في صف العيش يعني انه رجل هميم حريص على قوت اسرته ..واذا كان ياتي بعد صلاة الفجر فهذا يعني انه انسان ملتزم سيخاف الله فيك ويكرمك ويقدرك ..اما اذا وجدته وقد (حجز لك بي طوبة) ..فهذا ان دل على شئ انما يدل على اهتمامه وحرصه على راحتك ..وصف العيش ياتي اليه الرجل والمراة على طبيعتهما دون تكلف ..لا مكياج من قبل النساء ولا تهندم من قبل الرجال ..لذلك لن تحدث مفاجآت ما بعد الزواج ..ايضا صف العيش مقياس حقيقي للصبر على المكاره والايام الصعبة ..فالذي يقف على قدميه لمدة ساعات ..يحتمل قصص الجميع وصراخ الاطفال ..واصوات السيارات والاغبرة والتغيرات المناخية وهو واقف كما الجبل في انتظار الرغيف ..الذي يحتمل كل هذا ..اكيد سينجح في امتحان الحياة الزوجية على صعوبته.

(المهم يا خالتو ..عايزاك تعلميني قراصة الحلفاويين عليكي الله) اخرجتني مناهل من افكاري ..(خطيبك حلفاوي بالله ؟)..(لا والله ..ما من الشمالية ذاتو )..(طيب مالك مع القراصة ؟)..ردت وعيناه تلمعان بذكاء ماكر (انا بعرف اعمل العصيدة والكسرة ..قلت اتعلم القراصة والفطيرة ..عشان لو استمر موضوع ازمة العيش دا لحدي العرس ..لازم القى بديل لي وقفة الفرن دي ..الله لا جاب باقيهو )..(ليه بس؟ المفروض الفرن دا بالذات يكون عنده مكانة خاصة عندك ..مش اتلاقيتو هناك ؟) ..(ما هو دي المشكلة ذاتها ..عشان ما يمشي ويقوم يلاقي واحدة تانية هناك ..هو ذاتو العيش شنو طعموا ..مسيخ وكلو بروميد بوتاسيوم).