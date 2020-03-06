يا حمدوك ما عذبتنا !.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ إذا كانت حكومة قوى الحرية و التغيير تظن بأن جماهير الثورة ستصبر على سوء الحال و تفاقم ازمة الغلاء و المعيشة فهم واهمون و اذا كان الريس حمدوك يظن أنه فى مأمن من غضبة الجماهير التى قالت له (شكرا حمدوك) سوف تقول له قريبا ، ( أرحل حمدوك) . الجماهير التى أطاحت بالمخلوع و زمرته لن يستعصى عليها الاطاحة ب (قحت) و حكومتها . على الاقل لابد أن يخرج حمدوك لجماهير الشعب السودانى و يوضح لهم الى متى هذه المعاناة و هل فشل فى التكليف ؟، قولها يا حمدوك او فالترحل .

بعد دا ، سلموهو و أريحونا منه!!

@ ماذا تنتظر هذه الحكومة من فلول النظام السابق و رموزه الذين يناصبون الثورة و الثوار العداء السافر و هم ينظمون صفوفهم و يستغلون الحريات و الديمقراطية لإسقاط و ضرب الثورة بتسيير مواكب الزحف الاخضر و عقد المؤتمرات التنسيقية فى شرق النيل و فى ولاية الجزيرة مع بعض ولاة الولايات. الإستخفاف بلغ بالثورة أن قام المخلوع من داخل سجن كوبر برئاسة مؤتمر المكتب القيادى لحزب المؤتمر من داخل السجن . زمان قلنا ليكم (سلموه قايل الناس نسوه) و وزعوا بقية الزمرة بين سجون الولايات.

كمونية ، آه . كوارع، آهين !!

@ تناولت عدد من الصحف خبر تصدير 20 الف رأس من الابقار الحية لمصر بعد توقف دام 4 أشهر . المُقرِف فى هذا الخبر تناقضه مع أول خطاب لحمدوك الذى وعد بتصدير السلع بعد ان تتوفر لها قيمة مضافة ، الامر الذى لم يحدث و المحبط أن تصدير الابقار الحية سيفقد جماهير الثورة المغلوبة حوالى 10 الف جوز كوارع تعادل حوالى ربع مليون طلب شوربة و كوارع و أكثر من 20 الف قوز كمونية (نصف مليون طلب) غير الكبد و الكلاوى و الالسنة و لحمة الرأس والعكو و الجلود و الساوند سيستمس و القرون . قوموا لفوا ،كسرتوا حظنا و فوتوا علينا عضة محترمة و رخيصة ، الله لا كسبكم .

حصاد الهشيم !!

@ اللجنة العليا لحصاد القمح كونها رئيس مجلس الوزراء و من بين عضويتها ، ممثلين لتحالف المزارعين الذين تفاجأوا بوجود قيادات من جمعيات الانتاج الزراعى و الحيوانى التنظيم الغير شرعى ، لا يجد قبول المزارعين صنعه النظام ، معظمهم جاءوا بالتزوير و قياداتهم متهمة فى قضايا فساد ببيع غابات (البان) بمليارات الجنيهات تقاسموها و لم تورد لخزينة (المزارعين) ، رئيسهم متورط فى زراعة مساحات خارج الدورة الزراعية ، أمثال هؤلاء جاءوا ليفشلوا الحصاد باللعب صالح ورقهم .

سماحة جَبَنة الطين !!

@ فقرة ( BN FM) بقناة النيل الازرق ، يكتشف المشاهد عبرها الامكانيات الحقيقية للمذيعات مقدمات هذه الفقرة لأنها على الهواء مباشرة . جمال الخلقة لابد ان يسبقه جمال الاخلاق و الحضور و اللغة الراقصة غير المتكلفة مع احترام جمهور المتصلين . ما حدث صباح أمس الخميس مع احد المتصلين كشف عن عدم توفيق تلك المذيعة المنفعلة كثيرة الكلام ، فشلت فى قبول رأى آخر لأحد المتصلين بطريقة منفرة و رغم أنها تتمتع بجاذبية (فوتوجنيك) و جمهور من المعجبين و لكنها تفتقد خبرة ، حضور و ثقافة زميلتها الاستاذة عفاف حسن أمين فى كل صباح جمعة.

إسترااااااحة !

@ ظلت زوجته مندهشة فى النشاط الذى هبط عليه فجأة فى اداء واجباته المنزلية و الاهتمام بالزراعة و غيرها قائلة له : إنت يا راجل بتبلع منشطات ؟ رد عليها قائلا افرض ببلع منشطات إنتى الفيفا !!