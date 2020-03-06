يا حمدوك ما عذبتنا !.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ إذا كانت حكومة قوى الحرية و التغيير تظن بأن جماهير الثورة ستصبر على سوء الحال و تفاقم ازمة الغلاء و المعيشة فهم واهمون و اذا كان الريس حمدوك يظن أنه فى مأمن من غضبة الجماهير التى قالت له (شكرا حمدوك) سوف تقول له قريبا ، ( أرحل حمدوك) . الجماهير التى أطاحت بالمخلوع و زمرته لن يستعصى عليها الاطاحة ب (قحت) و حكومتها . على الاقل لابد أن يخرج حمدوك لجماهير الشعب السودانى و يوضح لهم الى متى هذه المعاناة و هل فشل فى التكليف ؟، قولها يا حمدوك او فالترحل .
بعد دا ، سلموهو و أريحونا منه!!
@ ماذا تنتظر هذه الحكومة من فلول النظام السابق و رموزه الذين يناصبون الثورة و الثوار العداء السافر و هم ينظمون صفوفهم و يستغلون الحريات و الديمقراطية لإسقاط و ضرب الثورة بتسيير مواكب الزحف الاخضر و عقد المؤتمرات التنسيقية فى شرق النيل و فى ولاية الجزيرة مع بعض ولاة الولايات. الإستخفاف بلغ بالثورة أن قام المخلوع من داخل سجن كوبر برئاسة مؤتمر المكتب القيادى لحزب المؤتمر من داخل السجن . زمان قلنا ليكم (سلموه قايل الناس نسوه) و وزعوا بقية الزمرة بين سجون الولايات.
كمونية ، آه . كوارع، آهين !!
@ تناولت عدد من الصحف خبر تصدير 20 الف رأس من الابقار الحية لمصر بعد توقف دام 4 أشهر . المُقرِف فى هذا الخبر تناقضه مع أول خطاب لحمدوك الذى وعد بتصدير السلع بعد ان تتوفر لها قيمة مضافة ، الامر الذى لم يحدث و المحبط أن تصدير الابقار الحية سيفقد جماهير الثورة المغلوبة حوالى 10 الف جوز كوارع تعادل حوالى ربع مليون طلب شوربة و كوارع و أكثر من 20 الف قوز كمونية (نصف مليون طلب) غير الكبد و الكلاوى و الالسنة و لحمة الرأس والعكو و الجلود و الساوند سيستمس و القرون . قوموا لفوا ،كسرتوا حظنا و فوتوا علينا عضة محترمة و رخيصة ، الله لا كسبكم .
حصاد الهشيم !!
@ اللجنة العليا لحصاد القمح كونها رئيس مجلس الوزراء و من بين عضويتها ، ممثلين لتحالف المزارعين الذين تفاجأوا بوجود قيادات من جمعيات الانتاج الزراعى و الحيوانى التنظيم الغير شرعى ، لا يجد قبول المزارعين صنعه النظام ، معظمهم جاءوا بالتزوير و قياداتهم متهمة فى قضايا فساد ببيع غابات (البان) بمليارات الجنيهات تقاسموها و لم تورد لخزينة (المزارعين) ، رئيسهم متورط فى زراعة مساحات خارج الدورة الزراعية ، أمثال هؤلاء جاءوا ليفشلوا الحصاد باللعب صالح ورقهم .
سماحة جَبَنة الطين !!
@ فقرة ( BN FM) بقناة النيل الازرق ، يكتشف المشاهد عبرها الامكانيات الحقيقية للمذيعات مقدمات هذه الفقرة لأنها على الهواء مباشرة . جمال الخلقة لابد ان يسبقه جمال الاخلاق و الحضور و اللغة الراقصة غير المتكلفة مع احترام جمهور المتصلين . ما حدث صباح أمس الخميس مع احد المتصلين كشف عن عدم توفيق تلك المذيعة المنفعلة كثيرة الكلام ، فشلت فى قبول رأى آخر لأحد المتصلين بطريقة منفرة و رغم أنها تتمتع بجاذبية (فوتوجنيك) و جمهور من المعجبين و لكنها تفتقد خبرة ، حضور و ثقافة زميلتها الاستاذة عفاف حسن أمين فى كل صباح جمعة.
إسترااااااحة !
@ ظلت زوجته مندهشة فى النشاط الذى هبط عليه فجأة فى اداء واجباته المنزلية و الاهتمام بالزراعة و غيرها قائلة له : إنت يا راجل بتبلع منشطات ؟ رد عليها قائلا افرض ببلع منشطات إنتى الفيفا !!
كانت هذه تفاصيل خبر يا حمدوك ما عذبتنا !.. بقلم حسن وراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.