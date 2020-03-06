هل يخططون لانقلاب في الخرطوم ؟!.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بينما انشغلت حكومة (قحت) باصدار كشوفات الاحالات للشرطة والجيش والامن انشغلت الحركات المسلحة بزيادة اعداد قواتها لتصبح فى قمة قوتها، نعم اسمعوا ما اقول جيداً، الحكومة السودانية الان فى اضعف حالاتها اذ تشهد القوات النظامية احباطاً منقطع النظير للروح المعنوية بسبب الكشوفات والاحالات الجائرة التى لم تستند لا على عقل ولا على منطق فقد احيل أكفأ عناصر الشرطة والقوات النظامية دون أدنى مؤسسية أو موضوعية، كانت تلك الكشوفات مخجلة جداً خرجت من بين أيدي يتمتع بعض اصحابها بالحقد وعدم الموضوعية وتصفية الحسابات، فقد أحيل ضباط للتقاعد لم تشهد صحائفهم مجالس تحقيق قط ولم يكونوا يوماً (كيزان) او ينتمون لأى حزب سياسي ذنبهم فقط انهم عملوا بالشرطة والقوات النظامية فى مثل هذا الوقت .

شغلتم أنفسكم بانقاص قواتنا الوطنية من شرطة وجيش وأمن بينما السيد عبدالواحد محمد نور وبقية احباب السلام يقومون بتجنيد القوات وزيادة الاعداد وتحسين مستوى القوة ورفع الروح المعنوية لقواتهم نعم ما لا تعلمونه ايها النائمون فان حركة عبدالواحد محمد نور احتفلت السبت الماضى بتخريج (368) جندياً من قواتها بمعسكر يقع شرق جبل مرة تلك القوة التى تم تخريجها تلقت تدريبات عسكرية قتالية متقدمة جداً وهنالك المزيد من قواتهم التى سيحتفلون بتخريجها الايام القادمة فى معسكرات الحركة من داخل الاراضي الجنوبية .

أحبابنا مناوى والعدل والمساواة نفذوا عمليات استقطاب واسعة وارسلوا الوفود لعدد من الولايات حتى ولايات نهر النيل والشمالية والولايات الوسطية والشرقية لم تسلم من عمليات الاستقطاب تلك وهذا مستوى متقدم من الفهم والرقى والتحضر وهذه الخطوة تحديداً تقضى تماماً على مسألة العنصرية بين جماعة مناوى والمساواة، واصلت الجماعتان عمليات الاستقطاب التى شملت الشباب بمعسكرات النزوح .

ما لا تعلمونه هو ان جماعة عبدالواحد محمد نور ليست جماعة تسترزق من عمليات النهب او السلب انما هى جيوش منظمة تحكمها قواعد وقوانين ومدربة ولديها القدرة على اشعال فتيل الحرب فى أى منطقة فى افريقيا والدليل على ذلك ان جزءاً من تلك المجموعات قاتل الى صفوف حفتر ولولا تلك الجيوش لقضي على حفتر منذ فترات طويلة، اضف الى ذلك ان تلك الحركات لديها من الاموال ما يمكّنها من شراء الاسلحة المتقدمة والعتاد الحربي .

تلك الحركات المسلحة تمتلك مناجم للذهب وآبار ذهبية بالمناطق التى تقع تحت سيطرتها شرق جبل مرة ولعل مناجم منطقة (فينا) اكبر دليل على ذلك وتنتج تلك الابار كميات هائلة من الذهب يستغل جزء من عائد ذلك الذهب فى شراء السلاح والمركبات والمعدات الحربية والمتحركات بينما بقية العوائد توزع حوافز على القوات لذلك لا زلنا نصر ونقول ان قوات عبدالواحد ليست عصابات نهب مسلح وانما هى جيوش قادرة على اجتياح الخرطوم وانفاذ انقلاب واستلام السلطة بين عشية وضحاها، وقع ليكم ولا اعيدوا ليكم؟؟.