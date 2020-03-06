انتهى الدرس !.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* حضرتُ أمس المؤتمر الصحفي لوزير المالية ونوابه بوكالة السودان للأنباء الذى ضم عددا كبيرا من الناشطين السياسيين وبعض قادة وأعضاء الأحزاب، رغم أن الدعوة كانت موجهة للصحفيين والإعلاميين فقط، مما ادى لحدوث فوضى عارمة والتأثير على مجريات المؤتمر وتضييق فرص الأسئلة، وهو أمر طالما شكا منه الصحفيون بدون أن يجد الحل الناجع، ولقد حاول الأستاذ محمد عبد الحميد المدير العام لوكالة السودان للأنباء ونائبه الأستاذ مالك السيطرة على المؤتمر واقتصار الاسئلة على الصحفيين فقط الا ان محاولاتهم باءت بالفشل، ودانت السيطرة لغير الصحفيين بينما ذهبت صيحات الصحفيين ادراج الفوضى والازعاج، وهى مشكلة لا بد أن تجد الحل مستقبلا بعدم السماح بالدخول إلا للصحفيين فقط!

* لا اريد استعراض ما جاء في المؤتمر الصحفي (الذى تجدونه في مكان آخر من الصحيفة) ولكنني سأتحدث عن موضوع واحد تناولته في هذا المكان أمس، وأتيحت لي الفرصة للسؤال عنه في المؤتمر، وهو الخطاب الذى أرسله مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية لوزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية موضحا و(مذكّرا) “أن الحجر على التعاملات المالية للسودان وبعض الكيانات السودانية ما عدا التي تورطت في جرائم بدارفور، قد سُحب منذ عام 2017، ونبه وزارة الخارجية السودانية الى تبادل هذه المعلومات (الموجودة على موقع مكتب العقوبات بالإنترنت) مع الدول والمؤسسات المالية العالمية التي يسعى السودان للتعامل معها، ولقد كان من المؤسف والمخجل ان تستغله بعض الجهات الرسمية وعلى رأسها بنك السودان للترويج إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وكأنه قرار جديد، مما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي وأربك الكثير من الصحف وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية وجعلها تتحدث عن قرارات أمريكية جديدة، لم تحدث إلا في خيال الأجهزة الرسمية التي روجت لها، بغرض الحصول على تأييد شعبي والتأثير على سوق العملة لصالح الجنيه السوداني، ولقد حققت الهدف الذى ارادته، ولكنه للأسف نصر مؤقت لن يلبث أن يزول لأنه لا يستند على أساس، وإنما على خبر قديم يعود الى أيام الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما)، قبل ثلاثة اعوام، وبالتحديد في أكتوبر 2017 !

* انتقدتُ بشدة استغلال بنك السودان لهذا الخطاب في الترويج لوضع اقتصادي جديد في البلاد بصدور قرارات أمريكية جديدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وتسمح له بالتعاملات المالية مع العالم (وهو وضع قائم بالفعل منذ عام 2017)، بينما لم يكن الخطاب سوى رد من مكتب العقوبات الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية لاستفسار من وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عن صعوبات واجهها السودان في استئجار طائرة خاصة من الصين، فرد عليه المكتب بأن العقوبات الاقتصادية على السودان التي كانت تقف حائلا امام التعامل المالي مع السودان قد سُحبت في عام 2017، وطلب من السودان تبادل هذه المعلومات مع الجهات الدولية (حتى لا تمتنع عن التعامل المالي معه)، وقام وزير الدولة بتحويل الخطاب الأمريكي الى بنك السودان ليرفقه مع المستندات الخاصة بالتعاملات المالية مع الدول لتنبيهها الى رفع العقوبات عن السودان، إلا أن البنك استخدمه في الترويج لصدور قرارات امريكية جديدة لصالح السودان، فأشعل الميديا وضلل أجهزة الاعلام التي قامت بالترويج لوضع جديد وقرارات أمريكية جديدة لا توجد !

* ما يُفهم من الخطاب الأمريكي أن الترويج لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لدى الدول والمؤسسات المالية الدولية حتى تتعامل معنا، هو مسؤولية الحكومة السودانية، وليست أمريكا التي لا يجب أن ننتظر منها أن تدق الطبول وتتجول في المحافل العالمية معلنة عن رفع العقوبات عن السودان، فهل استوعبنا الدرس ؟!