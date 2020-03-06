لك الله يا سودان .. !.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ربما سقطت بزوال تلكم الشخصيات التي تقبع في سجن كوبر وابتعاد بقية قيادات الانقاذ من دفة الحكم وكما حال معتز موسى وغندور وممتاز وبقية العقد الذي لهف وانزوى وربما يعشم مجددا في العودة ..

• كاسماء حاضرة سقطت ولكن المفجع انها لم تسقط بعد كنتاج ثورة وهنالك من هو افظع من اهل الانقاذ وقد اتوا من اسفل المجتمع بعد ان رضعوا من ثدي الاجرام ..

• الاسياد عاهدتكم على ان تضرب بيد من حديد مواطن الفساد بقوة لان في استمراريتها نكوص عن عهد ثورة مهرت حضورها بدماء الشهداء ..

• ان غابت الانقاذ فان الفضل يعود من بعد الله الى من قدموا ارواحهم فداء للثورة ومن ثم الشباب الناصح البرىء الذي خرج الى الشارع فاتحا صدره للرصاص ..

• تلكم الاسر المكلومة التي ارتضت ان تفتقد فلذات اكبادها او رب اسرتها او فرد من ذوي القربى هم من يدفع الثمن الفادح باعتبار ان ارواح ذويها راحت هدرا ولم تحقق الثورة ولا جزء يسير من اهدافها …

• يعني ميتة وخراب ديار بالواضح كده ..

• ولا اعتقد ان هنالك من يشكك اليوم بان الاحزاب الوضيعة بكل قياداتها الانتهازية وثلة ممن سكنوا ديار الغربة وحملوا الجوازات الاجنبية وتمرغوا في معيشة اموال المنظمات تحت ستار المعارضة للعهد البائد هم من كسب الجولة الان ..

• وان اضفنا اليهم مرتادي الاجرام وكما زيرو فساد تكون الناقصة تمت ويا شعب من .. لهبت ثوريتك .. الى سرقت ثوريتك .. ووضح النهار .. وما عاد لك في العير ولا النفير .. بل عليك ان تدفع تمن اسعاد الحكام الجدد وانت تواصل مشوار تقطيع جلدك كما تقطيع ال 30 سنة التي مضت ..

• زيرو فساد ويا للعجب يا نادر العبيد يا من تدعي الشرف والنزاهة والامانة وتاريخك حافل بالسقوط الاجرامي والاحتيال الدولي والاتجار بالبشر والارتزاق من بيع الجوازات ويا ليت الاخيرة كانت لمن يحافظون على هويتنا المقدسة بل لمجرمين اجانب اتخذوه وسيلة لغايات دنيئة تخلف سمعة بشعة ترتد على نحر سوداننا الحبيب ..

• ان توقفنا فقط عند عتبة زيرو فساد وتاريخ رئيسها لكانت سببا قويا بان يخرج الشعب السوداني برمته الى الشوارع ليعلن عن بداية جديدة تحت مسمى .. لم تسقط بعد تااااالت …

• والاسياد تفتح ملفه وفي حلقات لتعريه لكل افراد الشعب السوداني ويعلم الشباب الذين خرجوا من اجل الثورة ان قحت ضحكت عليهم وخادعتهم واتت لهم بمن هم ادنى ممن سبق وبفراسخ ..

• او ان قحت نفسها فصيل كيزاني كان متواري خلف الانظار تمسكنت حتى تمكنت ومن ثم استدارت لتواصل المشوار ..

• يبدو ان على الشعب مراجعة تاريخ كل القوى المتواجده في الساحة وتدعي الثورية بدون استثناء لان الصمت على تكوين زيرو فساد نفسها يمنحنا الحق في تفتيش كل الموجودين ..

• وان حاولنا ان نجد الاعذار لتجمع المهنيين او قوى الحرية والتغيير او حتى حكومة حمدوك فلن نجد لهم مبررا في تواجد مثل هذا الرجل على راس منظمة تدعي ارساء قيم العدالة وتتخذ اساليبا لا علاقة لها بالقوانين واقرب لشغل المافيا القديمة التي كانت تسيطر على العالم ..

• ولندعي اننا بلهاء ونقول انهم لم يعرفوا حقيقته فهل قصر من يعرفه الادلاء بالمعلومات الكافية لاجل ان يتم اجتثاثه ..؟

• مبلغ علمي ان هنالك حملة ضارية شنت على الرجل من مختلف الجهات كانت اكثر من كافية للفت نظر كل اهل السودان اليه ولقد حدث اللهم الا من اشرت والمعنيين بالامر وما يؤكد رواية انهم يعرفونه ويوافقون على استمراريته ولا يبالون بما يفعل بالشرفاء من ابناء الوطن ..

• طيب فرقكم شنو من الفاسدين السابقين ايها المحترمين ..؟

• وهل يختلف الظلم مثلا في معاييره الجوهرية ..؟

• ام هي نسخة ظلم جديدة تستحق ان تجرب على شعب البلاد ..؟

• ونقولها بملء الفيه وحتى لا يفسر الامر بانه يخص كوارتي بيد انه من ابناء جلدة اهل الهلال ويتقارب معنا فكريا هذه الايام بل لانها اصبحت قضية راي عام وهنالك من يعبث بالمواطنين تحت ستار الصولجان البغيض وياما في الجراب يا حاوي متى ما خرج علينا من زج بهم لاجل الابتزاز والاجندة الانتهازية واشفاء غليل البعض وعندها سيعلم القاصي والداني ان مافيا قحت هي الاسوا وسط اي مافيا موجوده على ظهر الارض الان ..

• وكوارتي لا يحتاجنا الان لانه قادر على رد الصاع بما يطفىء حريق غضبه وسيسلك درب القانون الذي تخالفه شرائع زيرو فساد وسينال حماة الهلال حقه عاجلا او اجلا ..

• واكرر … الاسياد فتحت الملفات … وغدا الحلقة الاولى مع سفاح زيرو فساد الذي تخصص في ارتكاب الجرائم التي تتحرك فيها نيابة امن الدولة دعك من المحاكم الجنائية وغيرها من فروع القضاء ..

• ولن نتوقف ما لم نريح منه المجتمع السوداني والعدالة تاخذ مجراها دون ان يعبث بها شخص اخر او منظمة ما ..

• بيت العدالة معروف رسميا كيف هو هيكله ومؤسساته ومؤهلاته ولا لاي تكليف خارج هذا الاطار ..

• ونقول لقحت وجب بعد اليوم المراجعة الدقيقة لانه وان كان مثل نادر العبيد بكل تاريخه المثقل بالاجرام يمنح مثل هذه الصلاحيات فهذا يقودنا الى استنتاج قوي غير قابل للدحض بان رئيس الوزراء في حكومة قحت لابد ان يكون اعلى مرتبة من سادة ال باتشينو ملوك المافيا في عوالم الاجرام ..

• مادام ارسين لوبين في زيرو فساد فان مجلس الوزراء قطع شك يقوده ال باتشينو والشايف حاجه غير كده يورينا عشان نكون ناقشين وما طاشين هههههههه ..

• يبدو ان هنالك اياما اشد سوادا قادمة على السودان ..

• ورفع العقوبات المروج له نتمنى الا يكون وكما تفسير الكيزان في القروبات ..

• لانه ان لم يكن صحيحا فهذا يعني ان السودان قد جرفه الطوفان ونتعوض الله في قحت وفلولها في اي مكان ..

• من الاول قلنا ليكم شيتا يتدخل فيه الاحزاب اقنعوا من خيرا فيه ..

• وشبابنا ثائر وثوري ونشط ولكن بدون ترتيب او عقليات قادرة على تجميع الشتات وجعله في بوتقة واحده باهداف الثورة السامية ..

• لذا ضاعت حقوقه وضاعت حقوق المواطنين وضاعت البلد برمتها ..

• وكما الضياع الذي يعيشه الهلال ورئاسته التي يكنكش عليها الكاردينال ..

• لا فهم ..

• لا تصرف ..

• لا هيبة …

• رئيس يبحث عن الاضواء والتمجيد والتلميع وبات غير موثوق به لانه ادمن سكة النفاق ..

• ومن الصعب يتصلح تاني ..

•حماة الهلال بل المستحيل بعينه ان يقدم شيئا مفيدا للنادي العظيم ..

• كنكش زي ما داير ولكن لو دامت اليهم لما الت اليك ..

• هوينا باخوي واخوك فما عاد احد يحتمل وجودك ولقد ادمنت الكذب في الحل والترحال ..

• وذاك هو سماتا مضرب مثلك يتالق في صفوف استون فيلا ويحرز هدفا يهلل له العالم الكروي وانت ما زلت في محطة الوعد الاجوف ح اجيب ليكم الاخطر من سماتا ..

• حتى الاقدار هنا صفعتك يا كاردينال … وانت تاتي بامبومبو اقرب من يحقق وعدك وباهمالك واستهتارك وبهتان سياستك راح في ستين داهية واضعت اكبر مكسب كان يمكن ان يقودك لموقف يختلف كثيرا عن موقف اليوم ..

• قف .. كتمت ..! ابقوا معي … !

و … للشريان ختام .. !

• حسنا فعلت لجنة المسابقات وهي ترفض الشكوتين لحي العرب حتى يكون الفيصل العرق الذي يزرف داخل الميدان ..

• لجنة الاستئنافات قدمت مذكرة كاملة الدسم ولن تاخذ كثيرا امام المحكمة الفدرالية حتى يعود الحق الى اهله والدلاقين يكونوا دينوا مزمز تتويجات واجبة السداد ..

• سوداكال سينجح في قيادة المريخ لانه ضد مزمز ولن يدخل عباءته مهما حاول الاخير ..

• علي اسد قالوا قال مزمز وجريدته خارج نطاق اهتمامنا وجاري العمل على اصدار صحيفة المريخ وربما جاء بابكر سلك رئيسا للتحرير او ابوبكر عابدين او ابراهيم عبد الرحيم …

• اي واحد من الاسماء التلاتة يعتبر مريخابي نضيف ولم يتلوث في عهد جمال وسيجد ترحيبا واسعا من القاعده المريخية التي تتوق الى لفظ مزمز وعمايله وصداه التي صدأت من كثرة التاويلات ..

• مادام موفق كونان خارج حسابات النقر فان الهلال سيظل فاقدا للحل الفردي في كل المباريات ..

• موفق عينة من اللاعبين على نسق الكبار واخرهم مهند الطاهر فكيف بالله لا يعتمد عليه ..؟

• الكوكي كان يقول ان اهتم كونان بلياقته وقوى من عضمه لاحترف في اي ناد رغب فيه خارج السودان ..

• لا نعرف القادم لقيادة الهلال حتى الان ولكن ان كان كوارتي او غيره فان اعادة شيبوب مطلب اساسي ..

• المشير برهان تراجع عن قرار تكوين لجنة مراجعة الملاعب لانها من اختصاصات وزيرة الرياضة ولاء البوشي .. ويبقى السؤال وهل ولاء قادرة على تسيير وزارتها وعلى الاقل فرض تطبيق القانون الذي داست عليه المفوضية ..؟

• عموما تجميد القرار افضل لان الاختيار اصلا جاء معوجا وهنالك اسماء مذكورة ذهبت بعيدا وما عاد لها اثرا ولا احد يرغب في عودتها وهذا هو الاهم ..

• اعظم غلطة ارتكبها اهل الهلال مواصلة السير في طريق الاعتماد على الفرد ..

• اجتثاث هذه الظاهرة هو انجع الطرق لعودة الهلال بكل بريقه القديم …

• الجماعية تحت ديباجة الانتماء معبرنا نحو العالمية الحقيقية ..

• وتعديل النظام الاساسي اهم مطلب حتى تفتح العضوية لاي هلالابي في اي مكان دون التقييد المضر ..

• صورة مقلوبة بشعة لان من يتحكم في اختيار مجالس الادارات من داخل الخرطوم … وهلالاب الخرطوم هم الاقل انتماء للنادي مقارنة بهلالاب الولايات …

• هلالاب الخرطوم هم سبب كل بلاء لانهم يتحزبون خلف الافراد وينسون الهلال نفسه ..

• قديما كان البابا رحمة الله عليه يردد عبارة بعينها لنا .. العايز يحب الهلال يبتعد عن محيطه القريب ..

• فعلا صدق زعيم امة الامجاد الزرقاء ..

• شطبنا .. !