ادارة مريخ الواغ الواغ.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما أستغرب له صراحةً هو موقف مجلس المريخ من ردّ محكمة كاس و قرارها الجازم بإعادة بطولة ممتاز 2018 السليبة لديار الأحمر.

للأسف.. فردة فعل المجلس الباردة أتت علي النقيض تماماً من أحاسيس جمهور المريخ الذي قابل الخبر بفرحٍ غامر و سعادة بلا حدود لهذا النصر القانوني البليغ.

مجلسنا لم يتكرم بإصدار بيان.. أو حتي مجرد تنويه لمباركة البطولة.. بل أن الصفحة الرسمية للنادي ـ الناطقة بإسم المجلس ـ لم تشر إلي الأمر لا من قريب و لا من بعيد.. و كأنما من حاز تلك البطولة هو مريخ (الواغ الواغ)!!

طبيعي للغاية أن تظهر الأخبار المشتولة يومياً لتنسب تصريحات لشداد أو احدي لجان الاتحاد.. أو حتي تصل لمرحلة أن المجلس قد خاطب الاتحاد العام معلناً أن من قاموا بالشكوي لا يمثلونه!!

طبيعي أن تنتشر هذه الأخبار السالبة.. فالمجلس يتعامل مع هذه البطولة و كأنها (ابن سفاح) لا يود أن يُنسب له لأن من وقف خلفها أشخاص يضمرون لبعضهم ما يضمرون!!

طبيعي جداً أن نتابع تحشُر لجنة الاستئنافات و نقرأ تعليقاتها حول قرارات الكاس.. فالقرارات المذكورة لا يقف من خلفها قرار رسمي من المجلس!!

موقف ضبابي.. مؤلم و قاتل لفرحة الجمهور و جهد الرجال الذين كانت جلّ غاياتهم هي خدمة المريخ بغض النظر عن من يجلس علي دفة قيادته.

ان كان للمجلس رؤية مغايرة في هذه البطولة فاليجاهر بها بالصوت المسموع بدلاً من هذه الرمادية التي تجعلهم يتحرّكون و كأن الأمر لا يعنيهم.

بخلاف عضو المجلس الكندو فالبقية صامتون لدرجة عدم مشاركة الجمهور أفراحه أو مطالبة الاتحاد العام بتنفيذ ما جاء في قرارات الكاس.

الأغرب للفهم هو أن الاتحاد العام خاطبهم بفحوي القرار و أرسل لهم نسخة منه (مع أن كاس فعلت ذلك أيضاً) و كأنما جسّ الاتحاد ردة فعلهم و أحس لحظتها بعدم اهتمامهم فقرّر التماطل في تنفيذ القرارات اللازمة.

يقيني أن الاتحاد العام لن يجد من يشكوه لكاس أو الفيفا حال قرر عدم الانصياع لما حملته القرارات.. فالمجلس لن يفعل.. و ود الشيخ قد ذهب في حال سبيله و مزمل و رفاقه لا يملكون صفة مخاطبة كاس.

للأسف هذا هو الواقع المؤلم.. بل لعله أكثر سواداً لدرجة أن نتخيل أن البعض كان يتمني أن يخسر المريخ شكواه و يضيع منه درع الدوري بدلاً من أن يجد نفسه مجبراً علي تمجيد جهود من يكره.

لا حول و لا قوة إلا بالله.

نبضات متفرقة

اليوم.. يعود المارد الأحمر لساحة التنافس علي اللقب ـ الثالث ـ توالياً في بطولة الممتاز.

الزعيم سيستضيف ملوك الشمال في لقاء نتوقع له أن يأتي ممتعاً و بنسق فني عالي.

تأجيل مباراة مريخ الفاشر منح الجهاز الفني فرصة متجددة لسكب المزيد من بهار التجانس و ترسيخ الرؤية الفنية.

المريخ و أهلي مروي تقابلا في خمس مواجهات سابقة منذ صعود الأخير لمنظومة الممتاز.

الزعيم فاز في أربع مباريات و تعادل الفريقان في مباراة وحيدة.

أول لقاء جمع الفريقين كان علي عشب المدينة الرياضية بكريمة يوم 6/8/2018 و يومها خرج الأحمر فائزاً بهدفين مقابل هدف وحيد للفريق الصاعد حديثاً وقتها.

في مباراة العودة بالقلعة الحمراء أكرم الزعيم وفادة ضيفه بخماسية نظيفة ثم كرّر الأحمر فوزه بثنائية مقابل هدف في اللقاء الثالث.

نتيجة التعادل السلبي حدثت في المواجهة الرابعة بتأريخ 23/1/2019.. و كانت آخر مباراة جمعت الفريقين (هي أول مباراة للمريخ في هذا الموسم) و يومها فاز سيد البلد بثلاثية (السماني ـ بكري المدينة هدفين) مقابل هدفين لاصحاب الدار احرزهما (ديفد الينا و جمال عطية).

المريخ أحرز في شباك اهلي مروي 12 هدف (7 في ملعب الزعيم و 5 بملعب كريمة).. مقابل 4 أهداف ولجت مرماه (هدف في القلعة و 3 بملعب الخصم).

المريخ خاض 9 مباريات بملعبه.. فاز في 7 (أهلي الخرطوم ـ الهلال ـ الفلّاح ـ هلال كادوقلي ـ أهلي شندي ـ الشرطة ـ هلال الفاشر) و تعادل في مبارتين (حي العرب ـ الخرطوم الوطني).

في آخر 7 مباريات للمريخ بالعاصمة لم تلج شباك الأحمر سوي هدفين فقط كانتا في آخر مبارياته بملعبه أمام هلال الفاشر و التي انتهت برباعية مقابل هدفين.

آخر 5 مباريات لأهلي مروي فاز في 3 (اهلي الخرطوم ـ الخرطوم الوطني ـ الرابطة كوستي) و تعادل مع الشرطة القضارف و خسر من حي الوادي نيالا.

مباريات الأهلي خارج ملعبه هذا الموسم كانت 10 مباريات.. فاز في 2 منها (اهلي عطبرة و الخرطوم الوطني) و تعادل في 3 (حي الوادي نيالا ـ هلال الابيض ـ الشرطة القضارف) و خسر 5 (مريخ الفاشر ـ الرابطة كوستي ـ الامل عطبرة ـ حي العرب ـ اهلي الخرطوم).

المريخ أدي 20 مباراة في البطولة.. فاز في 14 و تعادل مرتين و خسر 4 ليحوز علي 44 نقطة محرزاً 37 هدف مقابل 13 هدف ولجت شباكه.

متوسط احراز الاهداف للاحمر (1.85) هدف للمباراة.. و بداخل الملعب الأحمر يصل متوسط احراز الأهداف (2.22) هدف في المباراة.

المريخ أحرز الكلين شيت في 10 مباريات هذا الموسم.. 8 بملعبه و 2 خارج ملعبه.

شباك اهلي مروي خارج ملعبه سلمت مرتين فقط و اهتزت في 8 مباريات.

بالتوفيق لمريخنا العظيم و لجهازه الفني الجديد و نجومه الأشاوس.

محترف المريخ ريشموند شكي لطوب الأرض عن عدم منحه مستحقاته أو مقدم عقده.

محترف وحيد عجز المجلس عن تسديد مقدم عقده البالغ 10 ألف دولار فقط!!

ريشموند تعاقد مع المريخ بأبخس الأثمان.. حيث ارتضي ان ينال 10 ألف دولار كمقدم عقد مع راتب شهري ألف دولار فقط.. و مع ذلك فقد فشل مجلس الفشل في منح المحترف المتميز حقوقه!!

ريشموند شكي من الاهمال و الجوع و عدم صرف المستحقات و هدد بالسفر و الهروب من نار المجلس كما فعل سابقاً مع الخرطوم الوطني.

المحترف الذي شارك في مبارتين و أحرز هدفاً في كل مباراة و صنع مثله.. سيفقده الأحمر بسبب فلس مجلس الفشل.

حتي المدافع الغامبي الذي تعاقدوا معه علي سبيل الاعارة رفض الحضور للخرطوم مشترطاً ارسال مقدم عقده!!

يكون عايزين المحترفين يلعبوا بي بطنهم يعني!!

أصدق التهاني لسعادة العميد شرطة صلاح حسن بمناسبة ترقيته لرتبة (العميد) مع الأمنيات بالمزيد من الترقي و التوفيق.

نبضة أخيرة

مجلس فاشل.. حتي في الفرح.