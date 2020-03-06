المريخ يدار الآن بطريقة رزق اليوم باليوم ويا حليل الرجل الذهبي.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** مساء اليوم يستضيف المريخ كبير البلد الأهلي مروي تحت أضواء استاد الخرطوم والمريخ انتصر في اخر مبارياته علي حي العرب بثلاثية وقدم أداء راقيا ورائعا وجماهيره تتطلع لأداء أكثر قوة ومتعة في لقاء اليوم وتنتظر انتصار كبير يعيده إلي قمة الدوري الممتاز والجماهير تنتظر إبداعات التش وأهداف رشموندا وتنتظر ايضا عودة محمد الرشيد والصيني وسيف تيري ….الاهلي انتصر في اخر مبارياته علي الرابطة كوستي واستعد جيدا للمعركة ولن يستسلم بسهولة ومطلوب من جماهير المريخ التدافع لمؤازرة فريقها الذي يلعب خارج ملعبه بأمر مجلس الفشل

** افادني الاخ خالد هارون رجل الأهلي العاصمي القوي أن فريقه لم يرفض أبدا أداء مباراته أمام حي العرب المعلنة عصر اليوم وأكد احترامهم كمجلس إدارة الأهلي للقانون ..والمعروف أن الأهلي انتفض مؤخرا وعاد بأربعة نقاط من دارفور وكل لاعبيه عزيمة وإصرار علي إحراز النصر في مباراة اليوم والتي تنطلق في تمام الثالثة والنصف بملعب الخرطوم

** من حق السيد آدم سوداكال كمواطن سوداني أن يترشح حتي لرئاسة الجمهورية ولكن الترشح له شروط خاصة ان أراد أن يكون رئيسا لنادي مثل المريخ يدين له بالحب والولاء أكثر من ٣٠ مليون سوداني خلاف محبيه في أفريقيا والوطن العربي والعالم ..ورئيس المريخ لا يقل شأنا عن رئيس البلد لان المريخ دولة ورئيسه يجب أن يكون متفوقا أكاديميا واجتماعيا ..والسيد سوداكال استغل الأوضاع الفوضوية في البلد ونصب نفسه رئيس لأكبر نادي في البلد بعد خروجه من الحبس مباشرة ومارس سلطاته وأصدر قرارات كمان وهو لا يملك هذا الحق بالقانون وكلنا يعلم أن اخر رئيس للمريخ ومعتمد من الاتحاد العام هو الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس الوفاقي وودالشيخ استقال وخلفه هو محمد جعفر قريش الذي يعاني من المرض حاليا شفاه الله

** متابعاتي تؤكد أن الاتحاد العام بدأ تحرك فعليا لإيقاف الفوضي والعبث في المريخ وإيقاف سوداكال عند حده بالقانون

** د حسن ابو جبل الأمين العام للاتحاد العام نفي نفيا قاطعا أن يكون اتحاده قد رفع استئنافا للمحكمة الفدرالية بسويسرا ضد قرار لجنة التحكيم الدولية كاس بتحويل بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠١٨ للمريخ لكنه لم يخطرنا متي يقوم اتحاده بتنفيذ قرار كأس ولم يحدثنا أن الأمر كله في يد د كمال شداد والذي نتوقع أن يطل علينا عبر تلفزيون السودان غدا مع الزميل رضا مصطفي الشيخ

** الهلال نادي الحركة الوطنية كما يدعون رفض إقامة مباراة السودان وغانا باستاده بحجة تأهيله والحجة باطلة لان الازرق لعب فيه اخر مباراة قبل أن يسافر للقاء الفلاح في عطبرة ويلعب فيه مساء غد مباراته أمام الرابطة …وعيب والله أن يحدث هذا في مسألة تتعلق بمنتخب الوطن

** رائع جدا ان يلعب المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام توجو قبل معركته أمام النجوم السوداء منتخب غانا ومن الآن نناشد الصحافة الرياضية وكل الأجهزة الإعلامية الالتفات للمنتخب والاهتمام بمبارتي غانا وبعدها مباراة جنوب افريقيا لاننا مازلنا نتمسك بأمل الوصول لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية

** التقيت أمس الاخ احمد عثمان وكيل اللاعبين المعروف المقيم بكندا ووكيل لاعب المريخ السابق ما يكل وحكي لي احمد عن معاناته ومعاناة مايكل مع مجلس الفشل المريخي وأكد أن مايكل لم يتسلم راتبه لاربعة أشهر ولم يحصل علي إقامة إلي أن تم شطبه بقرار ظالم وبعد أن توصلوا معه إلي تسوية فقد فيها نصف مرتبه وأكثر وقال احمد أن المحترف رشموندا يعاني الآن من نفس المشكلة ووالدته مريضة واتصل بي وانا لست وكيلا لكنه يبحث عن قشة تصل به إلي حل مع مجلس المريخ وهو حاليا خارج معسكر الفريق واتصلت علي سوداكال ورفض الرد ورشموندا الآن في انتظار وعد من سوداكال ولن نندهش اذا تخلف من مباراة اليوم لانه يعاني شديد وثلاث أشهر ما شاف ولا دولار واحد ..واحمد عثمان هو من الحق خالد النعسان بالنادي السعودي ورجل يعرف عمله جيدا

** طبعا مجلس الفشل شطب مايكل بعد أن بدأ مشوار التألق

** أمس وقفت في صف العيش ساعتين ونصف. ..وغايتو ربنا يكون في العون

** سعر الدولار تجاوز ١١٠ جنيه .. وربنا يكون في العون يا مدني

** كان جرت برضك عادل وظلم الجميل مغفور

** آخر دبوس

** المريخ يدار الآن بطريقة رزق اليوم باليوم ويا حليل الرجل الذهبي ..