القبض على خمسة شباب يروجون الخرشة وسط طلاب المدارس بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت شرطة مكافحة المخدرات (5)اشخاص رهن التحقيق في اتهامات تتعلق بترويج حبوب المعروفة “بالخرشة” لطلاب مرحلة الاساس وراود اندية المشاهدة، وذلك بضاحية مايو جنوب الخرطوم ،وقالت مصادر لكورة سودانية إن الشرطة تحصلت على َمعلومات بنشاط المتهمين فنصبت لهم كمين على اثره اوقفت المتهمين متلبسين بحوزتهم الحبوب المخدرات تم إقتيادهم وتدوين بلاغات فى مواجهتهم بترويج الحبوب. المادة السابقة نضال (فسحة الفطور) !.. بقلم محمد عبدالماجد المقالة القادمة (فشلوا) في (فك) الاعتصام) فانشغلوا بالاساءة للزعيم!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

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