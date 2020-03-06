(نمشي نجيب نقاط مروي من لوزان)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* فشل المريخ في التغلب على ضيفه اهلي مروي مساء امس، واكنفى بالتعادل السلبي بدون اهداف امام فريق ناقص لعب معظم وقت الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد تعرض احد لاعبيه للطرد بالانذار الثاني، ولو لا رعونة مهاجم الاهلي مروي – لا اذكر اسمه – لتمكن الضيوف من انزال هزيمة قاسية ومذلة بالاحمر وسط جماهيره..

* المدرب التونسي (اسم النبي حارسو) وقف يتفرج – زيو زينا من على البعد – دون التصرف او الاتيان باي حركة تشير او توضح بان له ولو مجرد فكر (على خفيف) عن الشئ المسمى كرة القدم وكيف يتصرف اي مدرب، ولو حتى مبتدئ، مع نقص الفريق المنافس له خلال شوط المدربين وبالطريقة التي يضمن بها الفوز والنقاط الثلاث المهمة..

* الحقيقة التي لا جدال فيها، وبجانب ضعف مقدرات المدرب وامكانياته، فان ضجة كاس ولوزان الاخيرة ساهمت بصورة مباشرة في تواضع وتراجع المستوى العام للمريخ، ولا نستبعد ان نتابع المزيد من الخسائر في مقبل الايام والاسابيع خاصة بعد ما صدر المطبلاتية الكثير من الاحاسيس السلبية لجميع اللاعبين بلا استثناء، كيف لا والضجة الوهمية لا تزال متواصلة..؟!!

* ماذا ننتظر من رفاق رمضان عجب بعد ما صدر اليهم المطبلاتية احساسا عميقا بان كل نتيجة او بطولة يخسرونها امام منافسيهم بسهولة داخل الملعب بالامكان ان تاتيهم على طبق من ذهب عن طريق قرارات مكتبية الهدف الاول منها تحقيق مكاسب ذاتية شخصية لا صلة للمريخ الكيان بها البتة..؟!

* انها الغيبوبة بكل تفاصيلها ومعطياتها والتي تقود الى موت شامل كامل للاحاسيس، وتراجع تام للرغبة في انتزاع النقاط وتحقيق الانتصارات واسعاد الجماهير التي استسلم السواد الاعظم منها للمخدر العميق ماركة (ابو كديس) ويا له من منوم تمتد اثاره لايام واسابيع وشهور ومواسم وسنوات.. ولعل الهوان الذي وصل اليه حال المريخ في السنوات الاخيرة يحكي بعمق التفاصيل الدقيقة لتلك الماساة..

* ما حدث ويحدث، وبالامكان ان نتابع المزيد منه في قادم الايام سيطابق مع تفاصيل النكتة الشهيرة الموغلة في الاضحاك التي تقول ان احد الاداريين باحد الفرق جلس الى احد الشيوخ فاكد الفكي فوزهم بعدد وافر من الاهداف.. ولما رفض احد المهاجمين الفكرة من اساسها قرر تثبيت وجهة نظره بصورة عملية.. فماذا فعل..؟؟!!

* ولانه الهداف الاول للفريق شرع في مراوغة كل مدافعي الفريق المنافس بما فيهم حارس المرمى.. وبعد ما واجه الشباك الخالية من الحارس ثبت الكرة وصاح – قبل ان يغادر الملعب بلا رجعة – موجها حديثه لاداري الاناطين قائلا (خلي الفكي يجي يدخل ليكم الكورة في القون)..!!

* اها هسة كمان ناس رمضان عجب وبعد ضجة لوزان وكاس الما وراها ناس.. رفضوا تحقيق الفوز على فريق ادى معظم زمن الشوط الثاني ناقصا وبعشرة لاعيين.. وقالوا للجماهير بصوت مسموع (خلي الجابو ليكم لقب الدوري للعام 2018 يجو يجيبو ليكم الفوز على ملوك الشمال) ويا لها من مفارقة عجيبة وغريبة ان تصل الاحوال بمريخ الكاسات الجوية الى هذه الدرجة..!!

* كل المعطيات الماثلة امامنا وفي ظل الوضع المائل الحالي تؤكد ان تعادل المريخ امس امام ملوك الشمال ما هو الا نتيجة طبيعية للانفجار الخرافي ومهرجانات التكريم المتواصلة التي انتظمت مؤخرا لبعض الدخلاء من جانب كل باحث عن الفلاشات وعاشق للاضواء.. حدث ذلك ويحدث والكيان الاحمر يظل هو الجهة الوحيدة التي تدفع الثمن غاليا من اسمه وتاريخه وامجاده..

* نعادل يفوت.. ولا حد يموت.. وايه يعني.. الجماهير المسكينة دي بكرة بتنسى بعد ما ندس ليها المخدر في الدسم.. مع شوية تريقة حامضة كدة واستظراف ومكاواة للهلالاب واعادة لحلقات مسلسل بطل الكاسات المحمولة جوا كل شئ ح يبقى تمام التمام.. وسلم لي على المترو..!!

* اجمل ما في تعادل المريخ بالامس انه كشف وبصورة عملية تواضع مقدرات المدرب التونسي الفرحان المسلمي الذي احتفل به التجار ليس اقتناعا او ثقة في مقدراته بقدر ما كانوا يخططون للعودة الى دائرة ممارسة السمسرة والمتاجرة والمساهمة في ترشيح المشاطيب كما كان يحدث ايام (الجنينة الكان غفيرها نااايم)..!!

* عادت مرة اخر قصة سيدنا يوسف تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده رغم علمهم بانه موهوم.. وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم الخاصة وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: سنتسمر ظهر اليوم امام شاشة تلفزيون السودان لمتابعة واحدة من حلقات البروفيسور كمال شداد الذي وعندما يتحدث لن يكون امام (الناس الشايلهم السيل) الا الجلوس بادب وممارسة الصمت عشان (كلام البروف بالانجليزي ده شعرا ما عندكم ليهو رقبة) بالحتة الفيها الحديدة يا يروف.. الناس دي (ما واعية)..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث في الايام المقبلة.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر جل بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: خروج المريخ بالتعادل امس واكتفائه ينقطة وحيدة امام فريق لعب بعشرة لاعبين معظم زمن الشوط الثاني سيفتح باب الانفراد بصدارة الممتاز امام الهلال الذي سيستقبل الرابطة مساء اليوم بالجوهرة.. يعني من هسه علينا بكاس..!!

* حاجة اخيرة: مشيت (لود العمدة).. وقال لي ما بمضي.. الظاهر ماشي لوزان الولد ده..!!