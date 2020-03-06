شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان السلطات المختصة قامت بنقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى مستشفى علياء التخصصي اثر وعكة صحية .

ونقلت جريدة السوداني نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة بان البشير جرى نقله لمستشفى علياء إثر وعكة صحية بسجن كوبر .

وأشارت المصادر إلى تعزيزات وتواجد كثيف لحراسة عسكرية مشددة بمستشفى علياء التخصصي . المادة السابقة إليكم حقيقة وفاة مدير قناة الهلال فاطمة الصادق…. المقالة القادمة (نمشي نجيب نقاط مروي من لوزان)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

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