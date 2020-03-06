إليكم حقيقة وفاة مدير قناة الهلال فاطمة الصادق….

الخليج 365:

اكدت مدير قناة الهلال الاستاذه فاطمة الصادق انها بخير وانه لا صحة للشائعات التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ (وفاتها) وقالت انها بخير .. كما اشارت الي ان الخطاب المتواجد علي الفيس بوك والخاص بالحجز علي المعدات الخاصة بقناة الهلال غير صحيح . المادة السابقة تطوير تطوير الرياضة .. قرار لا معنى له.. بقلم ايمن كبوش المقالة القادمة البشير إلى مستشفى علياء التخصصي…

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