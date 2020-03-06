صحة الخرطوم تشرع في مراجعة برنامج الصحة العامة بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت وزارة الصحة بالخرطوم في مراجعة برنامج الصحة العامة بالولاية، في وقت أكدت فيه على ضرورة الدعم اللازم للبرنامج لتغطية المستهدفين بالكشف الطبي ضمن برنامج الإنذار المُبكر لأمراض الأوبئة وضمان سلامة متداولي الأطعمة والمشروبات من الأمراض التي تنتشر عن طريق الأكل والشرب.

وكشف رئيس القمسيون الطبي د. حيدر محمد آدم، في تصريحات صحفية أمس، عن جملة مشاكل تواجه البرنامج منها رفع الوعي لدى المواطنين وحشد الإمكانيات، ودعا إلى الاهتمام بالتوعية والتطعيم.

وقال حيدر إن الإجتماع خلص إلى تقييم الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية على أن يتم تقييم البرنامج بعد “6” أشهر، لافتاً إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى المدير العام للوزارة لدعم البرنامج فنياً وعلمياً ومادياً لتحقيق الأهداف .

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