حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تسير بصورة مثلى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو”حميدتي”، إن مفاوضات السلام بعاصمة دولة جنوب السودان تسير بصورة مثلى، وان جميع المعوقات التي كانت تواجه عملية السلام الشامل بدأت في الزوال.
ودعا حميدتي لدى لقائه”الخميس”، بوفد اﻹدارات اﻷهلية لولايات دارفور، جميع الجهات للعمل علي وحدة الصف ونبذ الفرقة والتركيز على بناء السودان.
من جانبه قال ناظر عموم الرزيقات الناظر محمود موسي إبراهيم مادبو، إنهم تلقوا دعوة من النائب الأول لمناقشة الأوضاع في عموم السودان ودارفور بصفة خاصة، مؤكداً دعمهم المستمر لوحدة الصف ولم الشمل من أجل الاستقرار واﻷمن و السلام بولايات دارفور.
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