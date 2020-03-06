تأجيل أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الروسية - السودانية

الجمعة 6 مارس 2020

كتب وكالات

أعلن القائم بأعمال سفير جمهورية السودان لدى موسكو، أونور أحمد أونور، اليوم الجمعة، عن تأجيل انعقاد الدورة الـ7 للجنة الروسية - السودانية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بطلب من الجانب الروسي إثر مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال أونورلوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "تم تأجيل أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، إلى موعد لاحق، بناء على طلب الجانب الروسي بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة، ولأسباب تتعلق بمخاوف من انتشار فيروس كورونا في المطارات الدولية".

وأضاف أونور: "يعني هذا بأنه ليس السودان حصراً، بل تم تأجيل عدد من الاجتماعات الروسية مع العديد من الدول أخرى، ولكن نتوقع أن يكون هناك موعدا جديدا لاحقاً، في الشهر القادم أو في شهر أيار/ مايو، وتستأنف اجتماعات اللجنة الوزارية في الخرطوم، إن شاء الله".

هذا وكان من المفترض أن تعقد اللجنة الحكومية الروسية - السودانية المشتركة، في دورتها الـ7 في الخرطوم في الفترة من 10 حتى 12 آذار/ مارس الجاري.