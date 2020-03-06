الفاخر.. دعها تعمل دعها تمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(دعه يعمل دعه يمر) ادم سميث

دعه يعمل دعه يمر نظرية اقتصادية فحواها تحرير السوق من قبضة الحكومة وفتح المجال للشركات بالعمل الحر دون فرض الضرائب عليها، ولكن هذه النظرية أدت إلى ما يعرف بالكساد العظيم الذي عصف بالاقتصاد العالمي وأدى الى انهياره في 1929-1934.

ونحن هنا لسنا في مجال الحديث عن هذه النظرية الاقتصادية، بل الحديث عن شركة الفاخر التي تعمل في مجال المعسل، وهي شركة ترجع إلى متهمين بجرائم الثراء الحرام، وحسب التقارير ان الشركة تعمل وحدها في مجال تصدير الذهب، محتكرة سوق الذهب، وهذا ما كان يعمل به النظام البائد وأدى الى إضعاف الاقتصاد السوداني، بل إلى إنهياره، والنظرية تنطبق فقط على هذه الشركة التي فتحت لها اشرعة سوق الذهب على مصراعيها، وما ذكره وزير المالية في مؤتمره أمس لم يكن شافياً للصدور حول ما اثير من شبهات حول هذه الشركة، ولم يوضح بصورة شفافة الظروف التي جعلته يوقع العقد مع هذه الشركة؟ وما هي تفاصيل العقد الذي تم ابرامه معها؟ وما هو دور غيرها من الشركات في مجال تصدير الذهب؟ بحيث تكون هناك منافسة شريفة بين الشركات تجعلها تقدم خدمات أفضل للمواطن وللبلد.

فوزير المالية يساعد بعمله هذا على تدمير الاقتصاد السوداني والذي بدوره يؤدي إلى التعجيل بسقوط حكومة قحت.

وكما هو واضح ان الشركة تقوم ببيع الذهب في دبي وغيرها، وتحتفط هي بعملية توريد البترول والقمح، فما الذي جعل الحكومة تقبل او ترفض أسعار هذه الشركة للبترول والقمح؟

وعلى كل ما تقدم من تسألات ثار الشعب السوداني على نظام البشير، هذا الشعب الأبي الصابر الذي ظل يعاني من التصرفات الأنانية التي يقوم بها المسؤولين في البلاد.

فكل مسؤول يجلس في كرسي السلطة في هذه البلاد لا يفكر إلا في الكرسي وكيفية المحافظة عليه ولا يهمه ماذا يجري ويحدث للمواطن السوداني، بل المواطن السوداني اخر همه.

اللهم فرج كربنا واحفظ بلدنا يا كريم.