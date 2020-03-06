ولاية النيل الابيض.. ارتفاع سعر الخبز الى خمسة جنيهات للرغيفة الواحدة

الخليج 365:

نفذّت مخابز مدينة ربك بولاية النيل الأبيض زيادات في الخبزـ وقامت برفع سعر الرغيفة الواحدة لـ”خمسة” جنيهات، وسط تذّمر المواطنين لهذا الارتفاع غير المتوقّع.

وعزا أصحاب المخابز الأمر لارتفاع جوال الدقيق زنة خمسين كيلو إلى”2600″ جنيهًا، بعد أنّ كان سعره”2200″ جنيهًا، بحسب ما ذكرت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الجمعة”.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من هذا الأمر، وقال مواطنون إنّهم مرغمون لشراء الخبز بهذا السعر المرتفع.