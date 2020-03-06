النائب العام يكشف عن القبض على عدد من الجناة في أحداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشار النائب العام مولانا تاج السر على الحبر إلى أنه تم القبض على عدد من الجناة في أحداث الجنينة وأن النيابة بصدد إحالة المتهمين للمحاكمة . وكشف خلال لقائه بَمكتبه سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دان دوول عن اللجان التي تم تشكيلها بشأن الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة السابقة إضافة الى المهام الموكلة لأذرع النيابة العامة الأخرى في التحقيق والتحري في البلاغات المفتوحة بتلك النيابات، مشيراً الى اكتمال عدد مقدر من تلك القضايا، معلناً عن إحالتها في القريب العاجل للمحاكم المختصة. وأشار مولانا الحبر الى تحديات عديدة تواجه عمل النيابة العامة خلال المرحلة الآنية في مقدمتها قضايا القتل مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وقضايا غسل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان.. وأن النيابة بصدد إعادة هيكلة مكاتبها بما يتوافق لمواجهة هذه التحديات. وفي انتظار قيام مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الإصلاح القانوني التي يعول عليها في تعديل بعض القوانين ذات الصلة بالعمل الجنائي .

وفي ما يتعلق بالمعتقلين من قادة النظام السابق أشار النائب العام الى أن النيابة لا تقوم بالقبض على أي شخص إلا إذا توفرت بينة مبدئية في مواجهته.. مؤكداً أن كل المعتقلين يواجهون اتهامات في بلاغات مختلفة يتم التحري والتحقيق فيها. وقدم النائب العام تنويراً للسفير حول اختصاصات عمل النيابة العامة كما ناقش الاجتماع عدد من الملفات ذات الصلة بعمل النيابة العامة.

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