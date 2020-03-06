داليا الياس تثير غضب رواد مواقع التواصل من جديد.. (النورس أحلى منك)!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو للكاتبة داليا الياس بعد رحلتها إلى تركيا أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له ووجدت إنفعال كبير من رواد المواقع بعد أن تحدثت أن الخبز في تركيا يعطى للنوارس .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات السلبية والإيجابية تجاه الكاتبة المذكورة في الفيديو أبرزها (المثل بقول الما بتلقي في بيت ابوك بخلعك) (عليكي الله في أحسن من أكل السودان واحسن من الكسرة والعصيدة بالتقلية وملاح الروب؟) بت الياس زولة صريحة وعفوية جدا والفي قلبها في لسانها حفظها الله) (الفيديو لشحذ الهمم…شكرا رحلة موفقة…اللهم ابدل حالنا لأفضل الحال…وأبعد عن بلدنا الاشرار..) .