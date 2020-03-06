شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كرم موقع التواصل الاجتماعي لاعب المريخ الكابتن محمد مصطفى المشهور بالبرنس صاحب برنامج (عشرة ونسة) وذلك لوصوله لأكبر عدد من المشتركين حيث قال:(أنا جيت القاهرة بدعوة من شركة تكوين تم تكريمي من اليوتيوب كأول سوداني يتم ال100000 ألف مشترك و مشاهدات القناة 14 مليون من 2018م ).
وقدم البرنس شكره للشعب السوداني متمنياً أن يكون خير سفير للشباب السوداني قائلاً في رسالة لجمهوره :(إن شاء الله أكون خير سفير للشباب وللسودان وإن شاء الله أكون بقدم لي في حاجة مختلفة تنال رضاكم ).
يذكر أن البرنس كان قد استضاف عدد من المشاهير المثيرين للجدل في برنامجه (عشرة ونسة) أبرزهم الحلقة التي سجلها مع الشاعرة والإعلامية داليا الياس التي فجرت خلالها قضية الفحولة عند الرجل السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر مفجر قضية (الفحولة) يتمنى الوصول لدرجة سفير للشباب السوداني بعد حصوله على جائزة ال(100000) بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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