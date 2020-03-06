شركة دال تدخل أبقار السودان في فتيل بعد توقفها عن بيع الأعلاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوقفت يوم الخميس شركة دال للأعلاف المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود عبداللطيف وصاحبة العلامة (كافي) المفضلة عند أصحاب أبقار الحليب في السودان بيع العلف رغم إعلانها لزيادة كبيرة في أسعاره حيث أصبح سعر الجوال زنة 50 كيلو جرام 1570 جنيه وكشفت مصادر لصحيفة كوش نيوز أن الشركة صاحبة الحصة الأكبر في السوق ستواصل البيع الأسبوع القادم.

وقال عاملون في القطاع لصحيفة كوش نيوز ستشهد أسعار الألبان ومنتجاتها إرتفاع كبير في الأسواق حيث يباع رطل اللبن حالياً في أحياء الخرطوم بمبلغ 30 جنيه ويتوقع أن يرتفع السعر بصورة كبيرة نسبة لإرتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الأعلاف لغلاء الذرة والأمباز والمضافات الأخري.