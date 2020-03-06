بدر للطيران تدشن اول رحلة لها إلى الدوحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشنت شركة بدر للطيران رسمياً “الخميس”، أولى رحلاتها من الخرطوم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت الرحلة إلى الدوحة ظهر أمس وسط استقبال كبير وضخم وترحيب فخم وابتهاج كبير من السودانيين المقيمين في قطر.

وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا النجاح الاستثنائي والكبير لقطاع الطيران الوطني، والذي أعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، خاصة وأن الشركة تستخدم أفخم طراز الطائرات وتقدم أرقى الخدمات لراحة العملاء وتيسير سفرهم من وإلى البلاد.

وكانت شركة بدر قدمت لعملائها خيارات للسفر عبر ثلاث رحلات بأفخم وأحدث طائراتها، وطرحت لعملائها إمكانية الحجز عبر (الفيزا كارد) وموقع بدر للطيران الإلكتروني الذي تم تحديثه مؤخراً خلال أيام السبت، الثلاثاء والخميس.

وتزامن هذا الحدث المهم مع مرور ثلاثة أعوام على توفير موقع بدر للطيران، الحجز والدفع الإلكتروني عبر (الفيزا كارد). المادة السابقة للغرفة القومية للمصدرين ترفض قرار وزير التجارة والصناعة المقالة القادمة قرار بفتح نشاط التعدين الأهلي فى مناجم كدنير بمحلية شرق جبل مرة

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