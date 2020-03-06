للغرفة القومية للمصدرين ترفض قرار وزير التجارة والصناعة

الخليج 365 :
أعلنت اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمُصدرين رفضها القاطع لقرار وزير التجارة والصناعة الأخير القاضي بإيقاف تصدير الفول السوداني الخام بكل أنواعه لكافة الأسواق الخارجية اعتباراً من مطلع إبريل المُقبل.
وأوضحت اللجنة التسييرية في بيان، أنها عقدت اجتماعاً طارئاً في إطار مسؤوليتها تجاه قطاعات المُصدرين بالبلاد، ناقشت فيه تداعيات قرار وزير التجارة والصناعة رقم “32” لسنة 2020، وأكدت رفضها القاطع للخطوة، وقالت إن القرار صدر دون مشاورتها، فضلاً عن الأضرار المُترتبة عليه خاصة على قطاع مصدري الفول السوداني بالغرفة.
وكشفت اللجنة أنها عقدت اجتماعاً الخميس مع الوزير مدني عباس مدني ونقلت له مخرجات اجتماعها الطارئ، وقالت إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مُشترك الأحد المُقبل بحضور وزير التجارة ولجنة تسيير غرفة الزيوت والصابون للنقاش حول القرار محل الخلاف.
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