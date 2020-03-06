تجار عملة يكشفون عن أسباب اختفاء الدولار في السوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تجار عملة عن اختفاء الدولار من السوق الموازي، وأرجع أحدهم السبب إلى ظهور مجموعة كبيرة تستغل سيارات مظللة”بكاسي دبل كاب”، قال إنّها اشترت الدولار بثمنٍ باهظ، واختفوا للتو من وسط الخرطوم أمس”الخميس”.

وذكرت المصادر أنّ بعض زملائه لم يأتوا بسبب اختفاء الدولار، وأنّ بعضهم اضطر ليشتريه بسعر”121″ جنيهًا.

وذكر أحمد ـ أحد تجار العملة أنّ مجموعة أتت أمس الأول”الأربعاء”، واشترت الدولار بسعرٍ باهظ مما أدّى إلى اختفائه من السوق الموازي، مبينًا أنّ سعره بالأمس انخفض إلى”113″ جنيهًا.

وذكر تاجر عملة آخر أنّ سعر الدولار أمس”الخميس” تجاوز الـ”120″ جنيهًا”بيع” بينما حدّد البنك المركزي”55″ جنيهًا سعر لشراء الدولار و”55.27″ جنيه للبيع دون تغيير عن سعر أمس الأول الأربعاء.