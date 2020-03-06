 ادراك اردوغان حتمية الانتصار السوري.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

لايخفى على احد ان حجم التآمر على سوريا كبير جدا ، وان الأموال التى صرفت على كسر إرادة السوريين والنيل من محور المقاومة وحجم التسليح الذى حظى به الارهابيون والجهد الكبير الذى بذله الكثيرون لاجل تجميع الارهابيين من جميع البقاع والزج بهم فى سوريا ، لا شك ان هذا الجهد الكبير مصحوبا بالضخ الاعلامى الغير مسبوق كل هذا سوف يسهم لا محالة فى تغييب عقول الكثيرين حول العالم وتغبيش الحقيقة عندهم ، وبالفعل انخدع الكثيرون حول العالم بالتضليل الاعلامى الكبير الذى مورس فى الفترة الماضية وشيطنوا سوريا واظهروا حكومتها بمظهر المستحق اشد العذاب وفعلوا كل مابوسعهم ولم يصلوا الى ما كانوا يهدفون فاحبطت مؤامرتهم وظل الحسم بالنار هو خيار الجيش السورى وحلفاؤه والارهابيون يحشرون من زاوية الى اخرى وهم يتدحرجون ويتقهقرون باتجاه الحدود التركية ، واردوغان من هناك يصر على الابقاء على قواته فى الأراضى السورية داعما للارهابيين وحاميا لهم حتى اذا اسفر الصبح عن تقدم مضطرد للجيش السورى وتسجيل انتصارات تلو انتصارات من نقطة الى اخرى استفاق العالم ان سوريا شعبا وجيشا وقيادة مصممون على المضى فى طريقهم غير عابئين بما اسماها الرئيس بشار الاسد بالفرقعات الصوتية القادمة من الشمال ، ولم يذق الاتراك المر كما اذاقهم الجيش السورى وحلفاؤه وخاصة بعد العمليات النوعية فى سراقب والشعور الحقيقى لدى الاتراك بجدية الحكومة السورية فى كل كلمة قالتها مما جعل اردوغان يطير الخميس الى روسيا ويدخل فى لقاء مغلق مع بوتين استمر لساعتين وبعدها اجتماع مشترك بين وفدى البلدين بمشاركة الرئيسين ويتزامن ذلك مع لقاء اجرته قناة روسيا 24 مع الرئيس الاسد وتم بثه على الهواء مباشرة وفيه تأكيد الاسد على المضى قدما فى استرداد سوريا سيادتها على كامل ارضها وعزمه على الاستمرار فى هذا الطريق الى نهايته ، واذا قرأنا هذا الكلام مع رسالة الاسد للشعب التركى ان يسأل نفسه لماذا يموت ابناؤه فى سوريا ؟ ولمصلحة من ؟

كل هذه التداعيات السريعة والمتواصلة ننظر اليها بانها ستستمر ولن تنتهى إلا بانتصار الجيش السورى وحلفاؤه على الارهاب المدعوم تركيا وصهيونيا وعربيا وعالميا وسوف يأتى اليوم الذى يعرف فيه الناس بعض الحقيقة عن تداعيات ومآلات معركة ادلب والسبب فى هذا الهرج والمرج الذى يعيشه كل ذى صلة باردوغان خصوصا وتركيا عموما .

ان اردوغان قد عرف تصميم سوريا على المضى الى النهاية فى معركتها مع الارهاب وداعميه وايقن ان انتصار سوريا فى ادلب حتمى فاسرع الى موسكو يستجدى الحل حتى يتم انقاذه وسوف تسفر الفترة القادمة عن ماخفى الان .