تباين سعر الدولار والريال السعودي..تذبذب اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية امام الجنيه السوداني بفارق كبير خصوصا مع اختفاء العملات الأجنبية في السوق الموازي وأحجام تجار العملة عن الشراء والبيع وفق مصادر خاصة تحدثت مع موقع أخبار السودان .
و أكدت المصادر في تصريحات لموقع أخبار السودان تباين أسعار صرف العملات الأجنبية تزامنا وضبابية الوضع الاقتصادي حيث يشهد السوق الموازي شلل مصرفي وسط قلق من المتعاملين في ظل تناقض التصريحات الرسمية .
وأفادت المصادر بعدم وجود سعر ثابت للعملات مشيرة بأن ما يتم تداوله في الصحف والمواقع غير دقيق لأسعار الصرف لوجود تذبذب شديد في الأسعار المعروضة في سوق الصرافة.
وذكرت المصادر لموقع أخبار السودان بأن سعر الدولار يسجل تباينا بفارق كبير حيث يبلغ سعر صرف الدولار ما بين 115/121جنيها وان التعاملات مقتصرة على حاجة المتعاملين بصورة ضيقة فيما تباين سعر الريال السعودي ما بين 29.90/31.50 جنيها وتباين سعر الدرهم الإماراتي ما بين 31/33جنيها .
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