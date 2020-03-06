عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 6 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

ملاسنات بين مصدري الذهب في مؤتمر المالية بسبب الفاخر

الدقير: السيادي تشريفي والحاجات البعملوا فيها دي مافي داعي ليها

الجبهة الشعبية المتحدة تستنكر الاعتقالات التعسفية

وزير الري يوجّه بإيقاف المزارع الخاصة اعتبارًا من الأوّل من أبريل القادم

الصحة بالخرطوم تشدّد على ضرورة إجراء الكشف الطبي للعاملين في مجال الأطعمة والمشروبات

لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة”الردّة” من القانون الجنائي

حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تمضي على أفضل

التيار

وزير المالية: الاقتصاد مأزوم بفعل فاعل

النائب العام يستجوب مدير الشرطة وقائد العمليات ويرفع تقريره النهائي

المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة

السودان يرفض إقحام الجامعة العربية في ملف سد النهضة

ضبط مصنع بأم درمان يقوم بتعبئة وخلط زيوت طعام فاسدة

حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تمضي على أفضل وجه

اتحاد المدارس الخاصة يطالب بإقالة المدير العام للتربية في الخرطوم

آخر لحظة

أخيراً .. البدوي يكشف سر علاقة المالية بـ(الفاخر)

الحكومة تعتذر عن فشل محاصرة التضخم وسعر الصرف

الدقير: الانتخابات المبكرة تعيد النظام السابق

لجنة أميركية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة)

لأول مرة .. إخلاء صحن الكعبة وإيقاف الطواف

توقيف مجموعة نهبت محكمة بجنوب كردفان

أخبار اليوم

بيان لحمدوك حول الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة.

وزير المالية يكشف حقيقة العلاقة المثيرة للجدل مع شركة الفاخر

د. حمدوك يتسلم التقرير النهائي لأحداث الخميس ٢٠ فبراير

المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة.

جبريل: عازمون علي تحقيق السلام الشامل بالبلاد

الوطن

وزير المالية يعتذر للشعب السوداني ويلوح بالاستقالة

الكشف عن استرداد “29” منزلاً وأراضي بكافوري

وزير المالية يكشف تفاصيل التعاقد مع الفاخر

السر قدور في الخرطوم لتسجيل أغاني وأغاني

صوت الأمة

وزير المالية يعتذر للشعب السوداني ويبرر التعامل مع (الفاخر)

لجنة أميركية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة) من القانون الجنائي

السلطات تداهم مطار الخرطوم وتوقف كبار تجار العملة

سجن (2) ألف من أصحاب المدارس تحت بند يبقى لحين السداد

حميدتي: جميع معوقات التفاوض بدأت في الزوال

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النيل الدولية

تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية شركة الفاخر

المركزي ينفي إيقاف صرف فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠)

حمدوك يتسلم التقريرالنهائي لأحداث الخميس ٢٠ فبراير

السوداني

حمدوك: تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ولجنة للتحقيق في قضية”الفاخر”

تفاصيل نقل البشير إلى المستشفى

الكشف عن شبكات لبيع مستندات الصادر

السودان يتحفّظ على مشروع قانون يدعم مصر في سدّ النهضة

النائب العام يسلّم”حمدوك” نتائج التحقيق في أحداث موكب”رد الجميل”

الانتباهة

لجنة لتقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر

“الانتباهة” تكشف حقيقة اجتماع معتقلي النظام البائد بسجن كوبر

انتشار عدوى”البرجم” بين طلاب البيطرة والزراعة بجامعة الخرطوم

وزير المالية: ليس لديّ جواز أجنبي ولست حريصًا على المنصب

حمدوك يتسلّم تقرير أحداث مليونية”20″ فبراير

السلطات الإريترية تحتجز إيطاليين بسبب”كورونا”

سجن ألفين من أصحاب المدارس الخاصة

واشنطون تنظر في احتمال رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب

الصيحة

لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة”الردّة”

اتحاد المدارس الخاصة يتهم جهات حكومية بـ”طبخ النتائج”

النائب العام يسلّم تقرير أحداث مليونية”رد الجميل”

إغلاق الحرمين الشريفين بسبب”كورونا”

البدوي يعتذر للشعب عند عدم حلّ الأزمة الاقتصادية

المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة

تاور: المؤتمر الاقتصادي بشمال كردفان يلامس القضايا المهمة

أصحاب المخابز بنيالا يطالبون الوالي بحسم فوضى توزيع الدقيق

السوداني الدولية

“السوداني الدولية” تكشف أسباب اختفاء الدولار

وزير المالية يعتذر للشعب السوداني

الحجز على قناة الهلال

احتجاجات في نيالا لحسم فوضى الدقيق

الدار:

وزير المالية يعتذر للشعب السوداني والدار تنقل تفاصيل المؤتمر الصحفي

لا أحمل جواز أجنبي وسأغادر متى ما طلب مني الشعب ذلك

شركة الفاخر لم تحتكر أي سلعة

المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة

أزمة وقود حادة بالخرطوم وعودة الصفوف الطويلة

القبض على 3 متهمين في اختفاء طالبات ببحري

قناة الملاعب

ختام دورة مدربي حراسة المرمى بحضور شداد

حي الوادي نيالا يستضيف الأهلي شندي باستاد نيالا عصر اليوم

المريخ الفاشر يلتقي الهلال كادوقلي باستاد الفاشر عصر اليوم

الخرطوم الوطني يقابل الأمل عطبرة باستاد الخرطوم مساء اليوم

الشرطة القضارف تنتصر على الأهلي عطبرة بهدف باستاد القضارف

الهلال العاصمي يلتقي الرابطة كوستي مساء اليوم باستاد الهلال

الهلال الأبيض ينتصر على الفلاح عطبرة بهدفين باستاد الأبيض

المريخ العاصمي والأهلي مروي يتعادلان سلبياً باستاد الخرطوم

حي العرب بورتسودان يتغلب على الأهلي الخرطوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين باستاد الخرطوم