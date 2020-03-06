رئيس وزراء إثيوبيا: لن نتخلى عن “شرفنا” في أزمة سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مساء اليوم الخميس 5 مارس/آذار، إن بلاده لن تتخلى عن “شرفها” في أزمة سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في اجتماع مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية للحزب الحاكم: “أزمة سد النهضة بالنسبة لنا قضية، شرف وطني، لن نتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج”.

وتابع أحمد قائلا في تصريحات نقلتها إذاعة “فانا” الإثيوبية: “سد النهضة تم تأسيسه وإدارته بطريقة لا تتعارض مع مصالح الدول الأخرى”.

واستمر بقوله “على الرغم من أنه يتعين علينا الانتهاء مبكرا، لكننا أيضا نحرص على إنهاء السد من دون وقوع أي أضرار كما حدثت في السابق، فنحن نعمل على ضمان مصلحة شعبنا”.

كما أعرب المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، عن استيائه من البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال نائب رئيس الوزراء ديميك ميكونين، في تصريحات نقلتها إذاعة “فانا” الإثيوبية إن التدخل الخارجي والتحرك للضغط على إثيوبيا في تلك المفاوضات العسيرة “أمر غير مقبول”.

وتابع المسؤول الإثيوبي:

“أي تحرك لإخبارنا بما يجب أن نفعله، وما يجب ألا نفعله غير مناسب”.

واستمر بقوله “ينبغي أن تكون جولة المفاوضات المقبلة مدارة بحكمة وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الإثيوبية”.

وخلال الاجتماع، قال وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن الولايات المتحدة

“دعت إلى المفاوضات بصفتها مراقب، ولكنها تصرفت لاحقا كوسيط، ثم صاغت اتفاقا، وهو ما كان أمرا غير مقبول من جانبنا”.