لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة)

التاريخ: 06-مارس-2020
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قالت لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تجري مناقشات مع المسؤولين في السودان لحذف مادة الردة من القانون الجنائي، وإنها تراقب الممارسات الفعلية للحكومة الانتقالية بشأن الحريات في البلاد.
وقالت عضو اللجنة ماريا برقابا خلال حديثها في سمنار (تعزيز حرية الدين أو حرية المعتقد) الذي نظمته المبادرة السودانية لحقوق الإنسان بحسب صحيفة آخر لحظة، إن لجنتهم تناقش وتعمل مع المسؤولين السودانيين لحذف المادة (126) من القانون الجنائي الخاصة بالردة، وتنتظر التعديل الفعلي للقوانين التي تقيد الحريات الدينية في السودان).
وأشارت ماريا إلى أن اللجنة ستراقب الممارسة الفعلية للسلطات، وما تتخذه الحكومة الانتقالية في السودان من قرارات، وما تمارسه من سلوك في الحياة العامة، بعد إجراء تلك التعديلات، ثم بعد ذلك ترفع توصياتها للكونغرس وبقية الجهات المسؤولة في واشنطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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