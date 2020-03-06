أخبراً.. البدوي يكشف سر علاقة المالية بـ”الفاخر”

قطع وزير المالية إبراهيم البدوي بعدم حرصه على البقاء في منصبه، وقال إن أصحاب الحق الأصليون إذا كان لديهم رأي واضح سأذهب اليوم قبل الغد، ولن تدفعني العبارات من شخص أو شخصين للتخلي عن المنصب.

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وفي ذات السياق نقل اعتذاره لعدم ضبط سعر الصرف، وأقر بأن ميزانية العام مقيدة ولا تعتمد سياسات واسعة تعالج أزمة الاقتصاد الكلي، ونفى الوزير في مؤتمر صحفي شهد توترات بين تجار ومصدري الذهب ولجنة تصدير الذهب وجود شبهات فساد فيما يتعلق بمنح شركة الفاخر المثيرة للجدل امتياز تصدير الذهب إلى الإمارات، داعياً المتشككين إلى مقاضاة الشركة أو مقاضاته هو كوزير.

وأعلن البدوي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن المالية لا تبرم عقود استيراد الوقود والدقيق، وهذا من صميم اختصاص إدارة المخزون الاستراتيجي ووزارة الطاقة، وقطع الوزير بأن البلاد بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من سلع استراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)