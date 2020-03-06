السلطات تداهم المطار وتوقف كبار تجار العملة

أوقفت مباحث عمليات الخرطوم الفيدرالية (10) من كبار تجار العملة بمطار الخرطوم الدولي. وشنت السلطات أمس حملات مكثفة على المضاربين بالعملة في السوق الموازي.

واستهدفت الحملة بحسب صحيفة آخر لحظة، صالات الوصول بمطار الخرطوم، على خلفية معلومات تشير إلى نشاط كثيف لكبار تجار العملة بالمطار، يستهدفون العائدين من الخارج.

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وذكرت مصادر أن المباحث أوقفت (10) منهم أمام الصالات وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، ودونت ضدهم بلاغات من قانون النقد الأجنبي بدار الشرطة المجتمعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)