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الخميس 5 مارس 2020
استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية 8 من سفرائها بحسب صحيفة "أديس ستاندرز" التي قالت في تقرير لها منذ قليل إن من بين السفراء الذين تم استدعاؤهم سفيرى إثيوبيا لدى كل من مصر والسودان.
وقالت الصحيفة الإثيوبية إن من بين السفراء كذلك السفير جيروم آباي والسفيرة فيشا شويل من بروكسل وكذلك سفير لندن، ذلك بخلاف السفيرة دينا مفتي والسفيرة شيفيرو جارسو من القاهرة والخرطوم. ويشى تميرات بالمغرب، وأمين عبد القادر بالجزائر، وتيرفو كيدان بأستراليا، وأسفو دينجامو بكوبا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن استدعاء جميع هؤلاء السفراء "أمر غريب وغير مبرر" خاصة في حالتي السفيرين لدى بروكسل ولندن، واللذين يعتبران من أقدم السفراء الإثيوبيين في الخارج حاليا.
وتعثرت مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت الجانب الإثيوبى في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة.
وعصر اليوم، عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءً مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة، وذلك في إطار حرص مصر على إطلاع الدول الأفريقية الشقيقة على جهودها والإنجازات التي تحققت خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذا ما تشهده العلاقات المصرية الأفريقية من زخم، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لكافة الموضوعات المتعلقة بالقارة.
وتطرق اللقاء بحسب بيان لوزارة الخارجية إلى آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث حرص الوزير سامح شكرى على استعراض آخر التطورات الملف وما بذلته مصر في هذا الصدد من جهود جادة وصادقة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. صحيفة إثيوبية: أديس أبابا تستدعى 8 سفراء بينهم سفيراها في مصر والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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