تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو للكاتبة داليا الياس بعد رحلتها إلى تركيا أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له ووجدت إنفعال كبير من رواد المواقع بعد أن تحدثت أن الخبز في تركيا يعطى للنوارس .
وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات السلبية والإيجابية تجاه الكاتبة المذكورة في الفيديو أبرزها (المثل بقول الما بتلقي في بيت ابوك بخلعك) (عليكي الله في أحسن من أكل السودان واحسن من الكسرة والعصيدة بالتقلية وملاح الروب؟) بت الياس زولة صريحة وعفوية جدا والفي قلبها في لسانها حفظها الله) (الفيديو لشحذ الهمم…شكرا رحلة موفقة…اللهم ابدل حالنا لأفضل الحال…وأبعد عن بلدنا الاشرار..) .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : داليا الياس تثير غضب رواد مواقع التواصل من جديد بقطعة “خبز ” ورواد مواقع التواصل يرددون (النورس أحلى منك)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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