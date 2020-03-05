هلال الابيض يعبر الفلاح بثنائية ويقترب من الهلال والمريخ

الخليج 365 : حقق هلال الابيض نصرا مستحقا علي ضيفه الفلاح الغطبراوي مساء الخميس بهدفين دون رد حملا توقيع المهاجم المتوهج مصعب احمد الشريف جلنجات والذي استفاد من عكسية مؤيد عابدين وحسن كوكو تنقا من ركلة جزاء ارتكبها دفاع الفلاح مع نجم خط الوسط الفنان ابراهيم النسور وجاء الهدفان في شوط اللعب الثاني واهدر رماة الهلال العديد من السوانح في شوط اللعب الاول من جلنجات ومعاذ القضارف واجري الجهاز الفني للهلال عدة تبديلات قضت بخروج عمرو مبارك ومعاذ خميس ومحمد عباس كنو ودخول امين ابراهيم ومهند الطاهر والشبل خالد دفع الله ليرتفع الهلال برصيده الي اثنين واربعين نقطة معززا موقعه الثالث في روليت المنافسة وفاز بجائزة نجم المباراه المقدمة من قروب هلال التبلدي عبر الواتساب نجم الارتكاز يوسف ابوسته ادارها بمستوي جيد ومتابعة الحكم الزبير احمد الزبير عاونه علي الخطوط المعز جمعة عثمان وعثمان التوم وثلاثتهم من مدينة كادوقلي وعبدالوهاب يوسف حكما رابعا من الابيض المادة السابقة الاهلي مروي يوقف إنتصارات المريخ

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