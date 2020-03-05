الاهلي مروي يوقف إنتصارات المريخ

الخليج 365 : ضمن مباريات الاسبوع 23 لبطولة الدوري الممتاز تعادل المريخ وضيفه الاهلي مروي بدون اهداف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب شيخ الاستادات ليرتفع المريخ بنقاطه الى 45 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال.

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